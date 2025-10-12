Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 17:14

Вэнс раскрыл планы Трампа на Газу и Израиль

Вэнс: Трамп не намерен вводить американские войска в Газу и Израиль

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп не намерен вводить американские войска в сектор Газа или Израиль, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. Таким образом в интервью NBC News он опроверг слухи о подготовке к переброске 200 военнослужащих.

Мы не планируем размещать там войска. <...> У нас есть люди в этом регионе мира, которые будут следить за выполнением некоторых пунктов этого мирного предложения, но президент не планирует размещать войска в Израиле, — подчеркнул он.

Также Вэнс рассказал, что оставшиеся израильские заложники в секторе Газа могут быть освобождены в любой момент. Он добавил, что президент Дональд Трамп хочет их поприветствовать. В секторе Газа остаются 48 заложников, из которых, по оценкам Израиля, 20 еще живы.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что главной задачей Израиля после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннельной сети ХАМАС. Он уточнил, что операция будет проводиться как силами Армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.

