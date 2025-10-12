Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 15:15

Сайт-агрегатор лекарств Трампа вызвал вопросы у пользователей Сети

Gizmodo: пользователи раскритиковали сайт-агрегатор лекарств TrumpRx из-за ИИ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп представил онлайн-платформу TrumpRx.gov для улучшения доступа американцев к лекарствам, однако ресурс сразу столкнулся с критикой из-за использования изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, сообщает Gizmodo. Как отмечает источник, на главной странице портала обнаружены характерные артефакты ИИ — искаженные конечности и нереалистичные детали, что свидетельствует о поспешности подготовки контента.

В материале говорится, что новый ресурс позиционируется как инструмент повышения прозрачности при покупке медикаментов и поиска выгодных предложений без посредников. При этом платформа не занимается прямой продажей лекарств, а лишь агрегирует информацию. Однако аналитики скептически оценивают ее потенциальную эффективность.

Эксперты, по информации издания, указывают, что реальная экономия для большинства американцев с медицинской страховкой будет минимальной. Основные преимущества сервиса могут ощутить только покупатели, оплачивающие препараты наличными.

Ранее Трамп съездил поиграть в гольф вместе с внучкой Кай Мэдисон и рассказал ей о прекращении семи войн и других политических успехах. На видеозаписи она спросила у лидера США, как продвигаются дела в Белом доме. Президент заверил девушку: у него «все супер» и добавил, что «экономика в шоколаде»

Дональд Трамп
сайты
нейросети
лекарства
