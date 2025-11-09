Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 05:12

В Госдуме предложили защитить российских педагогов от хамства

Госдума рассмотрит предложение об ответственности за оскорбление педагогов

Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

В России могут ввести административную ответственность за оскорбление работников сферы образования, заявил автор инициативы, лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Парламентарий предложил распространить на педагогов нормы, аналогичные существующим для защиты представителей власти, пишет РИА Новости.

По словам политика, основная цель предлагаемых мер — профилактика конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях. Миронов подчеркнул, что действующее российское законодательство не предусматривает специальных норм для защиты профессиональной чести и достоинства учителей.

В качестве положительного примера он привел опыт Воронежской области. Там создана специальная комиссия для рассмотрения обращений педагогов о неэтичном обращении. В состав комиссии вошли представители Общероссийского профсоюза образования и областной Гострудинспекции. Это позволяет комплексно подходить к урегулированию конфликтов.

Партия «Справедливая Россия» предлагает ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Главная цель — не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации, — сказал Миронов.

Законопроект находится на стадии предварительного обсуждения. В ближайшее время он будет представлен для рассмотрения в профильном комитете Госдумы.

Ранее сообщалось, что бывшая учительница из штата Виргиния США получит денежную компенсацию за ранение, нанесенное 6-летним учеником. По решению суда сумма выплаты составит $10 млн (около 812,3 млн рублей).

