07 ноября 2025 в 02:06

Шестилетний стрелок принес учительнице $10 млн компенсации

Учительница из США получит $10 млн за огнестрельное ранение от ученика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывшая учительница из штата Виргиния США получит денежную компенсацию за ранение, нанесенное 6-летним учеником, передает газета Virginian-Pilot. По решению суда сумма выплаты составит $10 млн (около 812,3 млн рублей).

Инцидент со стрельбой произошел в учебном классе в январе 2023 года. Отмечается, что заместитель директора учебного заведения обвиняется в игнорировании сообщений о наличии оружия у ребенка.

Присяжные приняли решение после 5 часов обсуждения. Выплату компенсации покроет страховой пул школьного совета, подчеркнули в источнике.

Ранее в Тункинском районе Бурятии произошел инцидент со стрельбой, в результате которого двое мужчин 1975 и 1985 годов рождения получили огнестрельные ранения. Полиция начала расследование после сигнала от медиков, правоохранители выяснят все обстоятельства инцидента и причины конфликта.

До этого один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы в университете Линкольна в Пенсильвании. Инцидент произошел вечером 25 октября во время празднований. Университет отмечал возвращение спортивной команды после футбольного матча.

