Шестилетний стрелок принес учительнице $10 млн компенсации Учительница из США получит $10 млн за огнестрельное ранение от ученика

Бывшая учительница из штата Виргиния США получит денежную компенсацию за ранение, нанесенное 6-летним учеником, передает газета Virginian-Pilot. По решению суда сумма выплаты составит $10 млн (около 812,3 млн рублей).

Инцидент со стрельбой произошел в учебном классе в январе 2023 года. Отмечается, что заместитель директора учебного заведения обвиняется в игнорировании сообщений о наличии оружия у ребенка.

Присяжные приняли решение после 5 часов обсуждения. Выплату компенсации покроет страховой пул школьного совета, подчеркнули в источнике.

