Вучич планирует обратиться к США по щекотливому вопросу Вучич хочет попросить у США приостановку санкций против российско-сербской NIS

Президент Сербии Александр Вучич объявил о подготовке официального обращения к американским властям с просьбой о временной приостановке санкционных ограничений в отношении нефтяной компании NIS. Во время выступления в эфире Радио и телевидения Сербии глава государства уточнил, что совместное с российскими представителями письмо планируется направить правительству США в начале следующей недели.

Инициатива обусловлена необходимостью обеспечения энергетической стабильности страны и начавшимся процессом реорганизации менеджмента компании. Запрос будет касаться временного снятия санкционных ограничений на срок от одного до трех месяцев.

Направим письмо правительству США, чтобы посмотреть, согласятся ли на месяц, два или три приостановить санкции, потому что мы начали перемены в менеджменте, — сказал политик.

До этого состоялась встреча Вучича с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы газоснабжения и ситуация с американскими санкциями против NIS. Введение санкционных ограничений уже привело к приостановке сотрудничества с хорватским оператором нефтепровода JANAF. Согласно оценкам министра горного дела и энергетики Сербии, текущих резервов сырой нефти компании достаточно для бесперебойной работы нефтеперерабатывающего завода до 25 ноября.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что для вступления Сербии в ЕС Белград должен присоединиться к антироссийским санкциям. Республике следует соответствовать внешней политике Евросоюза.