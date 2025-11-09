Фаза Луны сегодня, 9 ноября: достигаем успеха, заботимся о здоровье

Сегодня в 19:07 по столичному времени начнутся 20-е лунные сутки. До этого момента 9 ноября 2025 года будет идти 19-й лунный день.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня находится в третьей четверти, в убывающей фазе. Знаком зодиака, под управлением которого находится Луна сегодня, остается Рак.

Общая характеристика дня

День обещает быть очень интересным. При желании можно решить задачи, которые при других обстоятельствах, потребовали большего количества времени и ресурсов. День преодоления сомнений и страхов.

Финансы и бизнес

Финансовые дела пойдут очень успешно. Также вероятно получение выгодных контрактов, заключение прибыльных сделок. Удачным будет вступление в новую должность или начало работы в новом месте. Хорошо начинать строительство, исполнение обязательств по договору.

Здоровье организма

Подходящий день для поста, разгрузочного дня или голодания. Из меню обязательно необходимо исключить алкогольные напитки и тяжелую пищу. Хорошо бы посетить баню.

Семья и любовь

День не подходит для заключения брака. Однако все, что касается будущего семьи и совместных планов, сегодня будет решаться успешно. Общение со старшими членами семейства также будет успешным.

Природа

Рыбалка сегодня пройдет успешно: рыба будет ловиться легко и ее будет много. Для садоводов самое время сажать крупномеры. Владельцам домашних животных стоит пересмотреть рацион питомцев, если они обильно линяют или спят больше обычного: возможно, дело не только в осени?

