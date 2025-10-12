Трамп похвастался внучке прекращением семи войн Трамп съездил на игру в гольф с внучкой и похвастался ей окончанием семи войн

Президент США Дональд Трамп съездил поиграть в гольф вместе с внучкой Кай Мэдисон и рассказал ей о прекращении семи войн и других политических успехах, сообщает РЕН ТВ. Видео с дедом в гольф-кафе девушка опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На видео она спросила у Трампа, как продвигаются дела в Белом доме. Президент заверил девушку: у него «все супер» и добавил, что «экономика в шоколаде».

У меня все супер. Я закончил семь войн. Семь! И, надеюсь, еще получится призвать Путина и Зеленского прийти к мирному соглашению, — заявил президент.

Кай также спросила, о чем еще мечтает Трамп. Он без промедления ответил, что мечтает стать великим президентом Соединенных Штатов. Во время поездки на игру Трамп встретился с другими посетителями на поле и пообещал им понизить налоги.

Ранее команда Трампа опубликовала видеоролик с участием президента с песней рэпера Скриптонита «Не расслабляйся» на русском языке. На видео, опубликованном в TikTok и Instagram, 79-летний глава Белого дома и его внучка Кай играют в гольф.