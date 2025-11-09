Озвучена численность российских пенсионеров на октябрь этого года

В России по состоянию на 1 октября 2025 года насчитывается более 40,6 млн пенсионеров, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику Социального фонда. Эти данные демонстрируют текущую демографическую ситуацию в пенсионной системе.
Согласно данным, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда составила 40,662 миллиона по состоянию на 1 октября текущего года, — указано в сообщении.
Статистический анализ позволяет дифференцировать пенсионеров по категориям занятости. Из общего числа получателей пенсий 7,354 млн человек продолжают трудовую деятельность, совмещая работу с получением пенсионного обеспечения. При этом значительное большинство — 33,308 млн пенсионеров — относятся к категории неработающих.
Показатель работающих пенсионеров, составляющий примерно 18% от общего числа получателей пенсий, свидетельствует о сохранении значительного трудового потенциала среди старшего поколения. Регулярный мониторинг статистики пенсионеров помогает корректировать социальные программы и меры поддержки пожилых граждан.
Ранее сообщалось, что для получения достойной пенсии по старости требуется ежемесячный доход не менее 229 916 рублей. Аналитики отметили, что размер страховой пенсии в России напрямую зависит от накопленных пенсионных баллов (ИПК).