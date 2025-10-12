Нетаньяху сделал важное заявление о заложниках в секторе Газа Нетаньяху: Израиль готов немедленно принять всех заложников из сектора Газа

Израиль готов немедленно принять всех заложников, которые должны быть освобождены радикалами из Газы, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Так он прокомментировал сообщения о том, что пленники могут быть отпущены уже сегодня, 12 октября, передает Times of Israel.

Премьер-министр заявил, что Израиль готов к немедленному возвращению заложников на фоне сигналов о том, что они могут быть освобождены сегодня, — говорится в материале.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что главной задачей Тель-Авива после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннелей ХАМАС. Он уточнил, что операция будет проводиться как силами Армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.

До этого член политбюро группировки Хусам Бадран заявил, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что в вопросе мирных переговоров ХАМАС будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции. «Саммит мира» по случаю прекращения огня пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября.