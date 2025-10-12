Россиян предупредили о новом вирусе, заражающем все контакты в телефоне

Россиян предупредили о новом вирусе, заражающем все контакты в телефоне МВД: вредоносное ПО ClayRat рассылает вредоносные ссылки всем контактам

Новый опасный вирус ClayRat способен заражать все контакты в телефоне жертвы, предупредили в пресс-службе УБК МВД России. По данным ведомства, вредоносная программа маскируется под популярные приложения и мгновенно распространяется, рассылая зараженные ссылки всем контактам из телефонной книги.

Вредоносное ПО предлагает установить приложение, а после активации получает доступ к СМС, звонкам, системным данным и, возможно, даже камерам, — сообщили в управлении.

Особую опасность ClayRat представляет из-за способности маскироваться под легитимные приложения и распространяться через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты. В МВД рекомендуют скачивать приложения только из официальных источников и проявлять бдительность.

Ранее аналитики компании Trend Micro предупредили, что в мессенджере WhatsApp через замаскированные чеки и медицинские документы начала распространяться вредоносная программа SORVEPOTEL. Вирус представляет угрозу не из-за хищения данных, а из-за способа, которым он распространяется.