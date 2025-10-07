Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:56

Пользователей WhatsApp атакует новый вирус

В WhatsApp распространяется вирус SORVEPOTEL через поддельные чеки

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В мессенджере WhatsApp начала распространяться вредоносная программа SORVEPOTEL, о чем предупредили аналитики компании Trend Micro. Вирус представляет угрозу не из-за хищения данных, а из-за способа, которым он распространяется, передает «Царьград».

Злоумышленники рассылают пользователям сообщения, в которых ZIP-архивы замаскированы под платежные квитанции или медицинские документы. Когда человек открывает архив на своем компьютере, запускается процесс установки вредоносного ПО SORVEPOTEL. Если на зараженном устройстве открыта веб-версия WhatsApp, вирус автоматически начинает распространять тот же зараженный файл всем контактам жертвы, а также в групповые чаты.

Основной риск для пользователей заключается в блокировке аккаунта из-за массовой рассылки спама, которая нарушает правила мессенджера. Вредоносное ПО не похищает данные, но злоупотребляет доверием контактов для распространения.

Ранее ФССП предупредила о новой волне мошеннических рассылок: злоумышленники выдают себя за судебных приставов и рассылают письма с вредоносным ПО. Для этого они используют поддельный адрес mail@fssp[.]buzz. В ведомстве подчеркнули, что ФССП России не рассылает массовые уведомления по электронной почте.

WhatsApp
вирусы
пользователи
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина
В Госдуме раскрыли, как Киев будет применять Tomahawk
Женщина из Дубая попыталась провезти украшения за 3 млн рублей
В Петербурге мужчина пойдет под суд за попытку зарезать соседа
Автомобиль тронулся с места и задавил пенсионерку
Врачи борются за жизнь новоизбранного мэра, на которого напали с ножом
Это смертельно опасно. Бешеные летучие мыши атакуют россиян: что известно
«До третьей мировой два шага»: депутат о поставках ракет Tomahawk Украине
Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров
МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут
В Краснодаре девочку укусила бродячая собака
Риелтор оценила вероятность снижения цен на недвижимость в Москве
Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
«Отправьте на фронт своего мужа»: евродепутат раскритиковала фон дер Ляйен
Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд
Город через окно: как остекление меняет восприятие улицы
Робот от Маска захотел подраться с Джаредом Лето
Раскрыты самые популярные профессии среди ветеранов СВО
Тайны принцессы Укока: история, артефакты и мистика
Мать Свечникова рассказала о странности в расследовании пропажи ее сына
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.