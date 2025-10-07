Пользователей WhatsApp атакует новый вирус

В мессенджере WhatsApp начала распространяться вредоносная программа SORVEPOTEL, о чем предупредили аналитики компании Trend Micro. Вирус представляет угрозу не из-за хищения данных, а из-за способа, которым он распространяется, передает «Царьград».

Злоумышленники рассылают пользователям сообщения, в которых ZIP-архивы замаскированы под платежные квитанции или медицинские документы. Когда человек открывает архив на своем компьютере, запускается процесс установки вредоносного ПО SORVEPOTEL. Если на зараженном устройстве открыта веб-версия WhatsApp, вирус автоматически начинает распространять тот же зараженный файл всем контактам жертвы, а также в групповые чаты.

Основной риск для пользователей заключается в блокировке аккаунта из-за массовой рассылки спама, которая нарушает правила мессенджера. Вредоносное ПО не похищает данные, но злоупотребляет доверием контактов для распространения.

Ранее ФССП предупредила о новой волне мошеннических рассылок: злоумышленники выдают себя за судебных приставов и рассылают письма с вредоносным ПО. Для этого они используют поддельный адрес mail@fssp[.]buzz. В ведомстве подчеркнули, что ФССП России не рассылает массовые уведомления по электронной почте.