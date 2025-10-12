Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 15:51

«Могут быть недовольные»: военэксперт о штрафных ротах из офицеров ВСУ

Военэксперт Дандыкин: высшие офицеры ВСУ могут быть недовольны Зеленским

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Высший офицерский состав Вооруженных сил Украины может быть недоволен действиями украинского лидера Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он предположил, что это недовольство может быть одной из причин назначения этих офицеров в штрафные роты.

Я не могу сказать, что будет с офицерскими ротами. Это аналог штрафбата. Я думаю, что сейчас киевский режим может пойти на все. Он идет на удары по мирным объектам. Кто-то сказал, что давно по Донбассу не стреляли, — пожалуйста, ночью торговый центр обстреляли. И не случайно же все пленные практически, которые идут на обмены, обратно идут воевать. И уже есть случаи, когда и погибают, и снова попадают в плен. Поэтому могут быть недовольные офицеры, — объяснил Дандыкин.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источник в российских силовых структурах, что нарушителей дисциплины, дезертиров и неугодных ВСУ офицеров будут отправлять в штрафные роты, которые формируются в Сумской области. По его словам, такие подразделения было решено создать из-за нехватки штурмовых групп на этом направлении.

Владимир Зеленский
ВСУ
офицеры
Украина
