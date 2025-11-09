Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 09:06

Филлеры с маркетплейсов могут изуродовать лицо

Депутат Дрожжина предупредила о некрозе из-за филлеров с маркетплейсов

Женщина на приеме у косметолога Женщина на приеме у косметолога Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Филлеры, купленные на маркетплейсах, могут привести к тяжелым последствиям, заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в комментарии ТАСС. По ее словам, вводить инъекционные препараты можно только специалистам.

Попытки самостоятельно использовать такие средства могут закончиться инфекциями, рубцами, хроническими воспалениями и даже некрозом, — подчеркнула депутат.

Дрожжина объяснила, что выступает против свободной продажи на маркетплейсах филлеров и других инъекционных препаратов, а также наборов для тату и пирсинга. Такая доступность, утверждает она, создает ложное ощущение простоты процедур, тогда как их неправильное выполнение может привести к серьезным осложнениям.

Парламентарий также выразила обеспокоенность из-за доступности подобных препаратов для подростков и людей без медицинского образования. Любые инъекции под кожу — это медицинская процедура, и выполнять их должны только специалисты в лицензированных клиниках, подчеркнула она.

Призываю всех беречь себя: здоровье — не то, чем стоит рисковать, — заключила Дрожжина.

Ранее врач Светлана Малиновская рассказала, что маска из мха поможет сохранить здоровье кожи поздней осенью. По ее словам, необходимый материал можно набрать в парке у дома. Эксперт отметила, что длительность «лечебной процедуры» занимает не больше 15 минут.

красота
Наталья Дрожжина
Госдума
здоровье
некроз
