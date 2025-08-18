Предательство друзей, суды, ДЦП дочери: как живет вдова Алексея Баталова

18 августа исполняется 90 лет Гитане Леонтенко — вдове народного артиста СССР Алексея Баталова. Чем она покорила кумира советских зрителей, в чем состоял секрет их 55-летнего брака и как живет после смерти мужа со страдающей ДЦП дочерью — в материале NEWS.ru.

Кто такая Гитана Баталова, чем она знаменита

Гитана Леонтенко родилась в цыганской цирковой семье. Ее мама Гитана Георгиевна была танцовщицей и наездницей на лошади, отец — воздушным гимнастом. Гитана-младшая продолжила династию. На цирковую арену она вышла в четыре года, а в пять была зачислена в цирковую труппу.

Сам Баталов незадолго до смерти в 2017 году рассказывал журналисту NEWS.ru о первой встрече с будущей супругой в 1953 году в Ленинградском цирке, куда пошел на представление в перерыве между киносъемками.

Он был очарован смелой девушкой, которая, стоя на спине скачущей лошади, выполняла опаснейшие цирковые трюки. Причем на ней даже не было страховки. Этот номер пользовался огромным успехом у публики не только в СССР, но и зарубежных странах, куда труппа цирка выезжала на гастроли.

Алексей Баталов Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Как Баталов знакомил будущую жену с Ахматовой

Баталов тогда был женат на дочери художника Константина Ротова Ирине, с которой дружил с детства. В семье росла дочь Надежда. Актер, по собственному признанию, никогда бы не решился оставить семью. Но однажды, вернувшись домой в Москву со съемок из Ленинграда, услышал от своего отчима, писателя Бориса Ардова, что «Ирочка полюбила другого и ушла».

Только после развода, вспоминал актер, он разыскал циркачку Гитану и стал за ней ухаживать, познакомил с родственниками. «У нас гостила Анна Ахматова (с поэтессой дружила мама актера Нина Ольшевская. — NEWS.ru), а моя Гитана даже не слышала этого имени. Но Анна Андреевна не обиделась, очень тепло приняла мою возлюбленную», — рассказывал Баталов.

Часть семьи артиста отрицательно отнеслись к его выбору, они даже просили Ахматову вразумить Алексея, мол, «связался с циркачкой, да еще цыганкой». Однако поэтесса отказалась давить на Баталова, сообщив, что девушка и ей очень симпатична.

После скромной свадьбы молодожены поселились в съемной комнате коммунальной квартиры на улице Горького (ныне Тверская) в центре Москвы. Когда в 1966 году Алексей Владимирович в качестве режиссера экранизировал сказку «Три толстяка» Юрия Олеши, Гитана Аркадьевна взяла на себя функции консультанта по цирковой части. Она учила артиста ходить по проволоке, натянутой между домами. Этих навыков требовала роль канатоходца Тибула, которую Баталов играл сам.

«Во время съемки Гитана не сводила с меня глаз, шептала молитвы. После съемок сцены, где иду по проволоке на высоте чердака, у нее появилась первая седина», — вспоминал актер.

Алексей Баталов в роли Тибула в фильме «Три толстяка» Фото: Photographers/legion-media.com

Почему жене Баталова пришлось бросить карьеру артистки

Карьеру Гитана Баталова оставила из-за болезни дочери — Мария родилась в 1968 году с диагнозом ДЦП — детский церебральный паралич. Актер винил врачей. Рассказывал, что рассчитывал на восстановление здоровья ребенка, но чуда не произошло.

«Мы многие годы надеялись на чудо. И Машка не унывала, верила, что сможет ходить сама. Она и сейчас каждый день до изнеможения шагает на беговой дорожке. Мы держим, а она идет, ножки заплетаются, но не сдается», — рассказывал актер незадолго до кончины.

Несмотря на недуг, Мария Баталова окончила сценарный факультет ВГИКа и выпустила несколько книг — сборник сказок и рассказы, является членом Союза писателей России. По ее сценарию снят фильм «Дом на Английской набережной».

В чем секрет брака Баталовых

Баталов уверял, что секрет его прочного брака заключается в том, что жена «никогда не устраивала сцен ревности». Даже когда ей однажды позвонили и сообщили, что у артиста подрастают два мальчика-близнеца — его якобы внебрачные дети, — поблагодарила доброжелателя и повесила трубку.

Сама Гитана Аркадьевна шутит, что Алексей Владимирович, который был заядлым автомобилистом, «две трети семейной жизни провел под своим любимым „жигуленком“».

По мнению друга семьи Баталовых Владимира Иванова, Гитана Аркадьевна полностью посвятила себя семье. «Спокойная, рассудительная. Замечательная хозяйка. Бывало, поворчит по мелочи на мужа, мол, чашку поставил на книжную полку, а надо бы в раковину… Ладно, уберу, Лешенька… Только Лешенькой его называла. Всем бы таких жен», — рассказывал Иванов.

Алексей Баталов в салоне своего автомобиля, 1964 год Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

Как сейчас чувствуют себя вдова и дочь Баталова

Вдова и дочь народного артиста СССР по-прежнему живут в семейной квартире в центре Москвы, недалеко от станции метро «Библиотека имени Ленина». Это знаменитый «Дом на Набережной». В здании располагается также помещение Театра эстрады, которым руководит Геннадий Хазанов. Как живут Гитана Аркадьевна с Марией, NEWS.ru спросил у именинницы.

— Как планируете отмечать юбилей?

— Раньше мы собирались большим кругом родных и друзей в Доме литераторов, праздновали. Это было еще при жизни Алеши. С каждым годом наш тесный круг становился все меньше, к сожалению: то один родной человек ушел из жизни, то другой.

Одними из близких наших друзей были Володя и Иветта Зельдины (народный артист СССР Владимир Зельдин ушел из жизни за год до Баталова, в 2016-м, супруга пережила его на три месяца. — NEWS.ru). В одну из последних наших встреч Иветта приходила уже с палочкой — возраст, мы все не молодеем… Вот и я почти затворницей стала.

Плохо чувствую себя, честно говоря. Что-то в атмосфере творится. Как вареная, такое состояние, голова кружится… Но, наверное, все-таки дату отметим как-то по-домашнему, с Машей посидим.

— Что стало бы для вас лучшим подарком к юбилею?

— Хочу никогда больше не вспоминать об этих судах, которые мы пережили. Я работала с пяти лет, как все цирковые дети. Ничего в жизни плохого не сделала никому. Но пришлось через суды забирать обратно деньги и имущество, которые у нас украли. Не приведи, Господи, никому через такое пройти.

Машенька очень переживала. Она добрая душа, не понимала, как люди, которые клялись нам в вечной дружбе именем Баталова, могли так с нами поступить, обокрасть…

— Как Мария Алексеевна себя чувствует?

— В отличие от меня, выезжает из дома. Недавно она была в театре с друзьями нашей семьи. Написала новую книгу, директор театра прочел часть рукописи и сказал, что потрясающе. Дочь пошла в Алешу, очень талантливая… Вы спросили о моей мечте, и я подумала, может быть, найдутся добрые люди и помогут нам с Машей издать ее книгу? Мы были бы очень счастливы и благодарны.

Дочь актера Алексея Баталова Мария во время закрытия V Фестиваля отечественного кино «Московская премьера» Фото: Александр Саверкин/ИТАР-ТАСС

— А в целом вы считаете себя счастливым человеком?

— Конечно, ведь в моей жизни был Алеша. Точнее, есть. Все в нашей квартире остается, как было при нем. И я постоянно ощущаю его незримое присутствие, и от этого хорошо.

С кем судилась вдова Баталова, кто выиграл

После смерти Баталова в 2017 году его вдову и дочь начали опекать юрист Михаил Цивин и актриса Наталия Дрожжина. Они заключили договор пожизненной ренты, согласно которому студия-мастерская и две квартиры семьи переходили Дрожжиной. У Цивина была генеральная доверенность на распоряжение денежными счетами Баталовых.

Сама Гитана Аркадьевна настаивает, что ее обманули, подсунув бумагу на подпись. Решением суда недвижимость вернулась в ее распоряжение. По словам Баталовой, она сильнее переживала даже не судебные тяжбы, а предательство людей, которым «доверяла безмерно».

Цивин и Дрожжина были признаны виновными приговором суда и осуждены за мошенничество в особо крупном размере, он — на пять лет колонии общего режима, она — на четыре года условно. Пятилетний срок получил и нотариус Дмитрий Бублий за пособничество в совершении противоправных действий и злоупотребление служебными полномочиями.

