Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 18:21

«Герои»: вдова Баталова призналась, что ежедневно молится за участников СВО

Вдова актера Баталова Леонтенко заявила о ежедневных молитвах за участников СВО

Гитана Леонтенко Гитана Леонтенко Фото: NEWS.ru

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко в беседе с NEWS.ru поделилась своим отношением к российским бойцам, участвующим в специальной военной операции. Она сказала, что молится за них каждый день, подчеркнув важность их поддержки «на гражданке» после возвращения с фронта.

Герои просто. Я каждое утро молюсь за них. И мальчиков надо чтобы не обижали, если они вернутся, что-то если не так, им помогали, — сказала она.

Ранее Леонтенко сообщила, что свое 90-летие намерена отметить дома, в кругу родных и друзей. По ее словам, раньше она традиционно устраивала праздники в Доме литераторов, однако теперь ей тяжело туда ездить. Вдова актера подчеркнула, что на праздник придут лишь самые близкие люди, которые могут навестить человека с ослабленным здоровьем.

Кроме того, она призналась, что полностью потеряла зрение и теперь лишена возможности смотреть телевизор. По словам Леонтенко, она может только слушать трансляции. Потеря зрения произошла неслучайно. Вдова Баталова отметила, что ей «подсыпали что-то», после чего она ослепла.

Алексей Баталов
Гитана Леонтенко
СВО
бойцы
солдаты
молитвы
Артур Лебедев
А. Лебедев
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети разошелся фейк со словами Мединского об окончании аренды Аляски
«Рольф» продал за две недели всего один кроссовер «Москвич 8»
Зеленский ответил, передадут ли России часть ДНР
«Подумала, что землетрясение»: что нового известно о взрыве под Рязанью
В Минпросвещения дали рекомендации по школьным каникулам
Умерла актриса Лариса Заовражнова
Любителям выращивать цветы на балконе сделали грозное предупреждение
Растопчут, выгонят, унизят: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
Российские военные берут в окружение Купянск
Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом
Российская авиация вколотила в землю пункты дислокации вместе с бойцами ВСУ
Тишина прервалась грохотом в украинском городе
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Укус в ягодицу и алчная сестра: дикие ЧП за день
Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант
Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилования
Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом
В ЦБ рассказали, когда удастся усмирить инфляцию в России
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.