«Герои»: вдова Баталова призналась, что ежедневно молится за участников СВО

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко в беседе с NEWS.ru поделилась своим отношением к российским бойцам, участвующим в специальной военной операции. Она сказала, что молится за них каждый день, подчеркнув важность их поддержки «на гражданке» после возвращения с фронта.

Герои просто. Я каждое утро молюсь за них. И мальчиков надо чтобы не обижали, если они вернутся, что-то если не так, им помогали, — сказала она.

Ранее Леонтенко сообщила, что свое 90-летие намерена отметить дома, в кругу родных и друзей. По ее словам, раньше она традиционно устраивала праздники в Доме литераторов, однако теперь ей тяжело туда ездить. Вдова актера подчеркнула, что на праздник придут лишь самые близкие люди, которые могут навестить человека с ослабленным здоровьем.

Кроме того, она призналась, что полностью потеряла зрение и теперь лишена возможности смотреть телевизор. По словам Леонтенко, она может только слушать трансляции. Потеря зрения произошла неслучайно. Вдова Баталова отметила, что ей «подсыпали что-то», после чего она ослепла.