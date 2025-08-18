Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 17:24

«Подсыпали»: вдова Баталова раскрыла правду о потерянном зрении

Вдова Баталова призналась, что полностью потеряла зрение

Гитана Леонтенко Гитана Леонтенко Фото: NEWS.ru

Вдова народного артиста Алексея Баталова Гитана Леонтенко полностью ослепла и не может смотреть телевизор, об этом она рассказала корреспонденту NEWS.ru. По ее словам, зрение пропало неспроста, и теперь она может лишь слушать телевизионное вещание.

Телевизора я не смотрю, я же не вижу. Мне же <…> подсыпали что-то, и я лишилась зрения. Только слышу, да, — поделилась Леонтенко.

Отмечается, что вдова и дочь народного артиста СССР по-прежнему живут в семейной квартире в центре Москвы, недалеко от станции метро «Библиотека имени Ленина». Это знаменитый «Дом на Набережной». В здании располагается также помещение Театра эстрады, которым руководит Геннадий Хазанов.

Леонтенко также рассказала, что ее дом в Переделкино пришел в запустение. После смерти Баталова в 2017 году у его семьи не осталось сил заниматься дачей. Она сообщала, что дом закрыт.

Ранее вдова Баталова отрицательно высказалась о возможности создания современной версии фильма «Летят журавли». По ее мнению, нельзя превращать искусство в редис.

видео
Алексей Баталов
Гитана Леонтенко
зрение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Актриса Климова поделилась редким фото младшего сына
Автоэксперт рассказал, почему дорожает ремонт коробок передач
«Герои»: вдова Баталова призналась, что ежедневно молится за участников СВО
Сенатор раскрыл цели европейской «банды» и Зеленского на встрече с Трампом
Психотерапевт рассказал, почему женщины возвращаются к бывшим
Суд арестовал лидера азербайджанской диаспоры в Воронеже
Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Трампом важному союзнику
«За каждый куст»: депутат объяснил мотивацию ВСУ держаться за Херсон
Россиян предостерегли от расчесывания комариных укусов
«Схемы рисуют кривые»: автоэксперт объяснил, почему подорожали запчасти
Солим и маринуем грузди на зиму холодным и горячим способом: лучшие рецепты
«Могут позорить»: сенатор раскрыл, что ждет Зеленского в Вашингтоне
Эксперт рассказал, почему растет средний чек за ремонт автомобилей
Диетолог рассказала о пользе кабачков
Жену Пашиняна обвинили в краже $3,4 млн у благотворительного фонда
Российский чиновник подал в отставку после трагической гибели ребенка
Как гибкость в логистике стала топ-фактором выживания в топливной отрасли
$10 тысяч за свободу для педофила: в США поймали растлителя из Израиля
ВС РФ испепелили все от Одессы до Днепра: ВСУ в панике бегут из Херсона
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.