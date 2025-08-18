«Подсыпали»: вдова Баталова раскрыла правду о потерянном зрении

Вдова народного артиста Алексея Баталова Гитана Леонтенко полностью ослепла и не может смотреть телевизор, об этом она рассказала корреспонденту NEWS.ru. По ее словам, зрение пропало неспроста, и теперь она может лишь слушать телевизионное вещание.

Телевизора я не смотрю, я же не вижу. Мне же <…> подсыпали что-то, и я лишилась зрения. Только слышу, да, — поделилась Леонтенко.

Отмечается, что вдова и дочь народного артиста СССР по-прежнему живут в семейной квартире в центре Москвы, недалеко от станции метро «Библиотека имени Ленина». Это знаменитый «Дом на Набережной». В здании располагается также помещение Театра эстрады, которым руководит Геннадий Хазанов.

Леонтенко также рассказала, что ее дом в Переделкино пришел в запустение. После смерти Баталова в 2017 году у его семьи не осталось сил заниматься дачей. Она сообщала, что дом закрыт.

Ранее вдова Баталова отрицательно высказалась о возможности создания современной версии фильма «Летят журавли». По ее мнению, нельзя превращать искусство в редис.