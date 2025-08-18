«Надо удержаться»: Вдова Баталова сравнила цирк с балетом

Цирковое искусство не меняется, заявила NEWS.ru вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко, которая сама работала цирковой артисткой. Она подчеркнула, что и циркачи, и представители балета по-своему рискуют здоровьем на сцене и арене, добавив, что представителям жанра «надо удержаться».

Ранее Леонтенко заявила, что негативно относится к вероятности создания современной версии фильма «Летят журавли». По ее мнению, нельзя превращать искусство «в редиску». Она также назвала оригинал киноленты эталонным.

До этого вдова Баталова раскрыла, что произошло с их дачей в Переделкино. Гитана Аркадьевна рассказала, что дом пришел в запустение. После смерти Баталова в 2017 году у его семьи не осталось сил заниматься садовым участком.

