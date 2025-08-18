Вдова Баталова рассказала, как будет отмечать 90-летие

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко рассказала, что будет праздновать свое 90-летие дома в кругу близких. В беседе с NEWS.ru она отметила, что сейчас ей тяжело отправляться в Дом литераторов, где она справляла дни рождения до этого.

Всегда мы ездили в Дом литераторов, а сейчас мне тяжело, и поэтому [буду праздновать] дома. Придут близкие, те, кто может прийти к больному человеку, — сказала Леонтенко.

Гитана Леонтенко родилась в цирковой семье. Ее мама Гитана Георгиевна была танцовщицей и наездницей на лошади, отец — воздушным гимнастом. Гитана-младшая продолжила династию. На цирковую арену она вышла в четыре года, а в пять была зачислена в цирковую труппу.

Ранее рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) сообщил о рождении ребенка от возлюбленной Валентины Ивановой. Пара назвала дочь Эммой. Отмечается, что это первый ребенок модели, сам же 41-летний музыкант стал отцом в третий раз. У него также есть дочь Алиса и сын Ратмир.

Также актер Павел Деревянко сыграл свадьбу со своей девушкой Зоей Фуць. Пара обменялась торжественными клятвами в ЗАГСе Барвихи.