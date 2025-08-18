Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 17:20

Вдова Баталова рассказала, как будет отмечать 90-летие

Вдова Баталова Гитана отпразднует 90-летие дома с близкими

Гитана Леонтенко Гитана Леонтенко Фото: NEWS.ru

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко рассказала, что будет праздновать свое 90-летие дома в кругу близких. В беседе с NEWS.ru она отметила, что сейчас ей тяжело отправляться в Дом литераторов, где она справляла дни рождения до этого.

Всегда мы ездили в Дом литераторов, а сейчас мне тяжело, и поэтому [буду праздновать] дома. Придут близкие, те, кто может прийти к больному человеку, — сказала Леонтенко.

Гитана Леонтенко родилась в цирковой семье. Ее мама Гитана Георгиевна была танцовщицей и наездницей на лошади, отец — воздушным гимнастом. Гитана-младшая продолжила династию. На цирковую арену она вышла в четыре года, а в пять была зачислена в цирковую труппу.

Ранее рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) сообщил о рождении ребенка от возлюбленной Валентины Ивановой. Пара назвала дочь Эммой. Отмечается, что это первый ребенок модели, сам же 41-летний музыкант стал отцом в третий раз. У него также есть дочь Алиса и сын Ратмир.

Также актер Павел Деревянко сыграл свадьбу со своей девушкой Зоей Фуць. Пара обменялась торжественными клятвами в ЗАГСе Барвихи.

Россия
Гитана Леонтенко
дни рождения
юбилеи
артисты
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Климова поделилась редким фото младшего сына
Автоэксперт рассказал, почему дорожает ремонт коробок передач
«Герои»: вдова Баталова призналась, что ежедневно молится за участников СВО
Сенатор раскрыл цели европейской «банды» и Зеленского на встрече с Трампом
Психотерапевт рассказал, почему женщины возвращаются к бывшим
Суд арестовал лидера азербайджанской диаспоры в Воронеже
Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Трампом важному союзнику
«За каждый куст»: депутат объяснил мотивацию ВСУ держаться за Херсон
Россиян предостерегли от расчесывания комариных укусов
«Схемы рисуют кривые»: автоэксперт объяснил, почему подорожали запчасти
Солим и маринуем грузди на зиму холодным и горячим способом: лучшие рецепты
«Могут позорить»: сенатор раскрыл, что ждет Зеленского в Вашингтоне
Эксперт рассказал, почему растет средний чек за ремонт автомобилей
Диетолог рассказала о пользе кабачков
Жену Пашиняна обвинили в краже $3,4 млн у благотворительного фонда
Российский чиновник подал в отставку после трагической гибели ребенка
Как гибкость в логистике стала топ-фактором выживания в топливной отрасли
$10 тысяч за свободу для педофила: в США поймали растлителя из Израиля
ВС РФ испепелили все от Одессы до Днепра: ВСУ в панике бегут из Херсона
Диалог в чате и предложение сняться в порно привели к приговору на 15 лет
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.