Российский FPV-дрон ВТ 40 уничтожил в Работино танк Leopard ВСУ, командиры украинской 82-й десантно-штурмовой бригады бросили бойцов под Волчанском, Киев отказывается сдавать Новогригоровку (Новоегоровку) из-за западных спонсоров. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 8 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Раскрыта меркантильная причина отказа ВСУ от сдачи города в ЛНР

Удержание Вооруженными силами Украины населенного пункта Новогригоровка в Луганской Народной Республике лишено военной целесообразности, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По мнению специалиста, украинское командование сохраняет контроль над этим населенным пунктом исключительно с целью нецелевого использования финансовых средств, поступающих от западных спонсоров.

Данный участок фронта не имеет стратегического значения для обороны. На подконтрольной ВСУ территории Кременского района практически не осталось гражданской инфраструктуры и местного населения.

Захарова двумя словами охарактеризовала рекордное дезертирство в ВСУ

В Вооруженных силах Украины наблюдаются рекордные показатели дезертирства — в октябре украинскую армию самовольно покинули более 21 тыс. военнослужащих. На эту информацию отреагировала представитель МИД России Мария Захарова, призвав украинцев продолжать бороться за свою свободу.

Согласно данным российских силовых структур, число дезертиров в октябре достигло абсолютного максимума за весь период специальной военной операции. Захарова подчеркнула масштабы процесса бегства военнослужащих с позиций всего двумя словами: «Тикайте, хлопцы!»

Российские силы сбили 15 украинских беспилотников

Дежурными средствами противовоздушной обороны был осуществлен перехват и уничтожение 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Наибольшее количество дронов было сбито в воздушном пространстве Республики Крым.

ВС РФ Фото: МО РФ

Работа осуществлялась российскими силами 8 ноября в вечернее время с 20:00 до 23:00 мск. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы, что позволило избежать разрушений и жертв на земле.

Командиры «элиты» ВСУ по-тихому сменили дислокацию

Командование элитной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ бросило своих бойцов на позициях под Волчанском, а сама часть передислоцировалась, сообщили в российских силовых структурах. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Силовики отметили, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ считается элитной бригадой, так как она прошла полный курс обучения в Великобритании и вооружена новейшими западными образцами военной техники. Собеседник также указал, что отношение к своему личному составу как к скоту, по всей видимости, привито британскими инструкторами.

Армию Норвегии заподозрили в связях с «Азовом»

Норвежскую армию заподозрили в сотрудничестве с украинским полком «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в сфере обучения использованию беспилотных летательных аппаратов, заявил журналист Пол Стейган. По его словам, официальные источники сообщают об обучении норвежских военных украинскими инструкторами, но не называют конкретных подразделений.

Журналист подчеркивает серьезность возможных последствий для Норвегии в случае подтверждения такой связи. По его мнению, от подобных обвинений невозможно просто отмахнуться.

Российский дрон заманил Leopard армии Украины в ловушку

Российский военнослужащий с позывным Москва рассказал о захвате и уничтожении в Работино танка Leopard 2, фрагмент которого позже передали президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, танк заметили с квадрокоптера и вывели на заранее подготовленную позицию, где его поразил FPV-дрон ВТ 40.

Москва отметил, что боевая техника эффектно загорелась и затем взорвалась. Успех операции во многом обеспечил дрон ВТ 40, названный в честь погибшего Владлена Татарского. Фрагмент танка после операции был передан в личную библиотеку президента России.

