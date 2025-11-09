Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 08:00

Трофейный Leopard для Путина, бегство десанта: новости СВО к утру 9 ноября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Российский FPV-дрон ВТ 40 уничтожил в Работино танк Leopard ВСУ, командиры украинской 82-й десантно-штурмовой бригады бросили бойцов под Волчанском, Киев отказывается сдавать Новогригоровку (Новоегоровку) из-за западных спонсоров. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 8 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Раскрыта меркантильная причина отказа ВСУ от сдачи города в ЛНР

Удержание Вооруженными силами Украины населенного пункта Новогригоровка в Луганской Народной Республике лишено военной целесообразности, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По мнению специалиста, украинское командование сохраняет контроль над этим населенным пунктом исключительно с целью нецелевого использования финансовых средств, поступающих от западных спонсоров.

Данный участок фронта не имеет стратегического значения для обороны. На подконтрольной ВСУ территории Кременского района практически не осталось гражданской инфраструктуры и местного населения.

Захарова двумя словами охарактеризовала рекордное дезертирство в ВСУ

В Вооруженных силах Украины наблюдаются рекордные показатели дезертирства — в октябре украинскую армию самовольно покинули более 21 тыс. военнослужащих. На эту информацию отреагировала представитель МИД России Мария Захарова, призвав украинцев продолжать бороться за свою свободу.

Согласно данным российских силовых структур, число дезертиров в октябре достигло абсолютного максимума за весь период специальной военной операции. Захарова подчеркнула масштабы процесса бегства военнослужащих с позиций всего двумя словами: «Тикайте, хлопцы!»

Российские силы сбили 15 украинских беспилотников

Дежурными средствами противовоздушной обороны был осуществлен перехват и уничтожение 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Наибольшее количество дронов было сбито в воздушном пространстве Республики Крым.

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Работа осуществлялась российскими силами 8 ноября в вечернее время с 20:00 до 23:00 мск. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы, что позволило избежать разрушений и жертв на земле.

Командиры «элиты» ВСУ по-тихому сменили дислокацию

Командование элитной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ бросило своих бойцов на позициях под Волчанском, а сама часть передислоцировалась, сообщили в российских силовых структурах. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Силовики отметили, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ считается элитной бригадой, так как она прошла полный курс обучения в Великобритании и вооружена новейшими западными образцами военной техники. Собеседник также указал, что отношение к своему личному составу как к скоту, по всей видимости, привито британскими инструкторами.

Армию Норвегии заподозрили в связях с «Азовом»

Норвежскую армию заподозрили в сотрудничестве с украинским полком «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в сфере обучения использованию беспилотных летательных аппаратов, заявил журналист Пол Стейган. По его словам, официальные источники сообщают об обучении норвежских военных украинскими инструкторами, но не называют конкретных подразделений.

Журналист подчеркивает серьезность возможных последствий для Норвегии в случае подтверждения такой связи. По его мнению, от подобных обвинений невозможно просто отмахнуться.

Российский дрон заманил Leopard армии Украины в ловушку

Российский военнослужащий с позывным Москва рассказал о захвате и уничтожении в Работино танка Leopard 2, фрагмент которого позже передали президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, танк заметили с квадрокоптера и вывели на заранее подготовленную позицию, где его поразил FPV-дрон ВТ 40.

Москва отметил, что боевая техника эффектно загорелась и затем взорвалась. Успех операции во многом обеспечил дрон ВТ 40, названный в честь погибшего Владлена Татарского. Фрагмент танка после операции был передан в личную библиотеку президента России.

Читайте также:

Бронетехника ВСУ потерпела крах: успехи ВС РФ к утру 9 ноября

Кромешная темнота на Украине: какие города остались без света, что известно

Удар дрона по людям, обстрел ТЭЦ: как ВСУ атакуют РФ 8 ноября

ВС РФ
СВО
ВСУ
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День полиции: когда отмечают в 2025 году, как поздравляют
«То и дело хохочет»: Пушков уличил Рютте в безразличии к судьбе Европы
Секрет сочной куриной грудки: маринад, который работает на 100%
Синоптик сообщил, будет ли снег в европейской части России
Трофейный Leopard для Путина, бегство десанта: новости СВО к утру 9 ноября
В Малави проверят законность выезда своих гражданок в Россию
Одна страна ЕС объявила себя дроновой сверхдержавой
«Значительные цифры»: в Германии удивились масштабам дезертирства в ВСУ
Определился победитель в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой»
Украине подарили старые рыбацкие сети для «ловли» беспилотников
Белоруссия понадеялась на открытие границы Литвой
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 ноября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 9 ноября: инфографика
ВСУ запустили по России свыше 40 БПЛА за одну ночь
В МВД составили топ самых популярных тем объявлений мошенников
Ученые получили первый сигнал с «инопланетного корабля»
«Крупнейшее поражение»: Столтенберг указал на исторический провал НАТО
«Прошло 40 дней»: Симоньян заявила о возобновлении выпуска «Ч.Т.Д.»
Водителям объяснили, какое наказание грозит за езду со скрытым госномером
Погода в Москве и Питере 10–16 ноября: когда ждать снега и похолодания
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.