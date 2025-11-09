В США назвали способ обезопасить MAX от блокировки за границей Программист Шуцман: MAX может избежать блокировок за границей при доступе к API

Предоставление мессенджеру MAX доступа к универсальному языку для приложений, сайтов и поисковых систем (API) защитит его от блокировок в недружественных странах, заявил в беседе с ТАСС экс-менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман. По его словам, создателям мессенджера следует применить нестандартное мышление.

Да, MAX может быть заблокирован. Чтобы обойти это, следует рассмотреть идею out of the box (новаторскую. — NEWS.ru). Например, API. Он способен подключаться к ограниченным сервисам, к которым могут подключаться другие приложения, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что MAX расширил функциональность для пользователей из стран СНГ. Отправлять сообщения и совершать звонки через мессенджер теперь смогут пользователи из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

До этого МАХ наградил своего 50-миллионного пользователя семейным путешествием по России. Обладательницей приза стала Анна Акулова из Барнаула. Она получила сертификат на поездку и фирменный мерч. Женщина призналась, что не ожидала получить подарок. По словам россиянки, она уже определилась с направлением для отдыха.