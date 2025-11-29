День матери
29 ноября 2025 в 20:21

Калининградский губернатор предупредил жителей о фейках

Алексей Беспрозванных Алексей Беспрозванных Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предупредил, что злоумышленники создали поддельный аккаунт от его имени. В Telegram-канале он подчеркнул, что с фейкового профиля приходят поддельные сообщения и распространяется недостоверная информация.

От моего имени создан поддельный аккаунт, с которого ведется переписка в мессенджерах, в чатах от моего имени сообщают недостоверную информацию. Поддельный аккаунт рекомендуют блокировать и не вести с ним переписку, — заявил Беспрозванных.

Также губернатор сообщил, что в Сети распространяется фейковое поручение по работе с обращениями с якобы подписью главы региона. Он призвал подписчиков быть внимательными и проверять источники информации.

Ранее дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стала жертвой телефонных мошенников. Глава региона уточнил, что в отношении нее совершили шантаж и вымогательство денежных средств. Губернатор подчеркнул, что угрозы продолжают поступать, в том числе запугивания через фейковые публикации в социальных сетях. Правоохранительные органы занимаются этим вопросом, добавил он.

Калининградский губернатор предупредил жителей о фейках
