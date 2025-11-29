Дочь губернатора стала жертвой шантажа и вымогательства от мошенников Дочь Чибиса подверглась вымогательству денег и шантажу со стороны мошенников

Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стала жертвой телефонных мошенников. В Telegram-канале глава региона уточнил, что в отношении нее совершили шантаж и вымогательство денежных средств.

Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось все с банального кода для получения доставки. А в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы. <…> Таким образом, мошенники вынудили даже ее отдать определенные деньги, — сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что угрозы продолжают поступать, включая запугивания через фейковые публикации в социальных сетях. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом, подчеркнул он.

Ранее жительница Красноярского края передала телефонным мошенникам 17 млн рублей, взятых из родительского сейфа. Потерпевшая 2006 года рождения провела по видеосвязи обыск в своей квартире и передала деньги курьеру, прежде чем осознала обман.

До этого юрист Елена Браун сообщила о массовом создании мошенниками клонов интернет-страниц Большого, Мариинского и других крупных российских театров. По ее данным, злоумышленники реализуют через поддельные ресурсы фальшивые билеты на балет «Щелкунчик» и прочие популярные новогодние спектакли, причем частота подобных нарушений ежегодно возрастает.