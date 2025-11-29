День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 05:52

Дочь губернатора стала жертвой шантажа и вымогательства от мошенников

Дочь Чибиса подверглась вымогательству денег и шантажу со стороны мошенников

Андрей Чибис Андрей Чибис Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стала жертвой телефонных мошенников. В Telegram-канале глава региона уточнил, что в отношении нее совершили шантаж и вымогательство денежных средств.

Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось все с банального кода для получения доставки. А в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы. <…> Таким образом, мошенники вынудили даже ее отдать определенные деньги, — сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что угрозы продолжают поступать, включая запугивания через фейковые публикации в социальных сетях. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом, подчеркнул он.

Ранее жительница Красноярского края передала телефонным мошенникам 17 млн рублей, взятых из родительского сейфа. Потерпевшая 2006 года рождения провела по видеосвязи обыск в своей квартире и передала деньги курьеру, прежде чем осознала обман.

До этого юрист Елена Браун сообщила о массовом создании мошенниками клонов интернет-страниц Большого, Мариинского и других крупных российских театров. По ее данным, злоумышленники реализуют через поддельные ресурсы фальшивые билеты на балет «Щелкунчик» и прочие популярные новогодние спектакли, причем частота подобных нарушений ежегодно возрастает.

Мурманская область
мошенники
Андрей Чибис
шантаж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 103 украинских БПЛА
Удивите всех: канапе на шпажках с сыром и персиком — необычно и легко
В США узнали о неприятном для Евросоюза моменте в переговорах по Украине
Трамп и Мадуро обсудили возможность личной встречи в США
Как «Наполеон», только вкуснее! Готовим воздушный французский торт мильфей
Орден «Материнская слава»: об истории советской награды и ее преемниках
«Снег, гололед, метель»: Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие дни
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Таганрог
НПЗ на Кубани загорелся в результате атаки БПЛА
Юрист ответил, когда за курение на балконе грозит штраф
Лютые морозы −40, снегопады, сильный ветер: прогноз погоды в РФ 1–7 декабря
В МВД назвали признаки взломанного аккаунта
В Белом доме запустили виртуальную стену позора для СМИ
В США заявили о необходимости аудита выделяемых средств для Украины
«Чувствовать себя ничтожествами»: в США раскрыли правду о женщинах в ВСУ
Атака ВСУ на Таганрог ночью 29 ноября: взрывы, пострадавшие, что известно
«На грани»: евродепутат рассказал об истощении украинской армии
Психолог разоблачила главное заблуждение о сексе
Психолог объяснила, как правильно рассказать детям о разводе
Стало известно о закрытии двух аэропортов на юге России
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.