Что известно о блокировке Roblox в России: причины, заявление РКН

Что известно о блокировке Roblox в России, заявление РКН

Роскомнадзор направил уведомления администрации Roblox с требованием удалить запрещенные материалы, сообщили в пресс-службе ведомства. Регулятор отметил, что неоднократно направлял площадке предупреждения с 2019 года.

Процедура была проведена на основании статей 15.1 и 15.3 закона № 149-ФЗ. Мониторинг платформы показал, что внутренняя модерация Roblox не обеспечивает необходимый уровень безопасности.

«В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», — уточнили в РКН.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова высказалась за запрет Roblox в России, так как «там нет ничего хорошего для детей».

«Госдума может рассмотреть вопрос о блокировке Roblox, если подтвердится связь игры с преступлениями», — добавила Мишонова.

В январе Roblox удалила несколько игр по требованию Роскомнадзора, который до этого выявил на платформе проекты, содержащие элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), и внес их в реестр запрещенной информации.

Какую угрозу несет Roblox

Риск общения детей со злоумышленниками на игровой площадке Roblox высок, поскольку проверки возраста пользователей не помешают им контактировать с несовершеннолетними, заявил депутат Госдумы Антон Немкин.

«Введение возрастной верификации в Roblox — шаг, который компания преподносит как фундаментальное усиление защиты детей. <...> Roblox остается пространством с крайне низким порогом входа», — отметил парламентарий.

Немкин добавил, что на платформе минимальна проверка личности и слабая модерация. Такие критерии делают Roblox уязвимой для злоумышленников, которые продолжают пользоваться доверчивостью детей.

Депутат также выразил сомнения относительно безопасности передачи биометрических данных сторонним подрядчикам, что вызывает вопросы о защите личной информации самих пользователей.

Roblox в январе 2026 года начнет в обязательном порядке проверять возраст пользователей по фотографии. Также верификация будет осуществляться по видео.

Онлайн-платформа Roblox уже давно привлекла внимание педофилов из-за возраста ее аудитории. В 2024 году агентство Bloomberg опубликовало расследование о пользователе с ником DoctorRofatniks — сокращенно его все называли Док.

За личностью Дока скрывался 28-летний Джейдон Шедлетски. Он считался одним из самых востребованных IT-разработчиков, и особенно ценились его навыки в работе с онлайн-играми. Впервые его репутация попала под удар, когда один из пользователей опубликовал скриншоты переписки Шедлетски с 12-летней девочкой, с которой тот познакомился на площадке Roblox.

«Тебе 12, и я предполагаю, что ты немного скромная по своему воспитанию, но скоро я развращу тебя так, как ты и не мечтала. Словами не описать, что я хочу с тобой сделать. Ты — причина, по которой я окажусь за решеткой», — писал Док.

Через некоторое время аккаунт Дока в Roblox заблокировали, а после он пропал из интернета. Некоторые игроки утверждали, что его «наконец-то арестовали».

С 2018 по 2024 год, по данным Bloomberg, полиция США арестовала по меньшей мере 20 человек, обвиняемых в похищении или насилии над детьми, с которыми они познакомились с помощью Roblox. Некоторые из них уже были в реестрах сексуальных преступников или обвинялись в насилии над несовершеннолетними.

