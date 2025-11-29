День матери
29 ноября 2025 в 15:14

Два типа автомобилей запретили в России? Что об этом известно, причины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Для некоторых транспортных средств ограничили ввоз в страну, утверждают СМИ и Telegram-каналы. Что об этом известно, в чем причины, какие два типа автомобилей запретили в России — правда ли это?

Правда ли два типа автомобилей запретили в России, что известно

Владивостокский суд вынес решение, которое фактически запрещает ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей, утверждает Telegram-канал Mash.

Этому предшествовало обращение в суд ряда испытательных лабораторий Владивостока после лишения их аккредитации на выдачу Свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и Электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). В качестве ответчика на процессе выступала Федеральная служба по аккредитации. Ведомство провело внеплановую проверку, в ходе которой аннулировало минимум десять выданных СБКТС на праворульные и гибридные авто.

Суд пришел к выводу, что государственный орган поступил правомерно и ввозимые машины нужно проверять на соответствие 13-му требованию приложения № 8, по которому лаборатории не исследовали транспортные средства. Положение говорит о несоответствии фары ближнего света правостороннему движению или переоборудовании головного света для левостороннего движения.

Как следствие, утверждает источник, праворульные машины не смогут получить свидетельство безопасности: у них левая фара светит ярче правой или присутствует переоборудование головного света.

В случае с гибридными автомобилями причина оказалась в необходимости их проверки на выбросы, о чем в суде напомнила Росаккредитация. Делать это необходимо с помощью спецприбора, когда машина находится на холостом ходу. Однако это невозможно с транспортными средствами, которые работают от батареи в таком режиме. До этого параметр проверялся «на бумаге», пишет канал.

Источник указал, что лаборатории выполнить новые требования в принципе не смогут. При желании каждое СБКТС, выданное для упомянутых типов автомобилей, можно отозвать — благодаря состоявшемуся судебному прецеденту, считают авторы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Доля праворульных автомобилей в России составляет 8,8%, а на Дальнем Востоке — 73%. За шесть месяцев 2025 года в страну ввезли более 100 тысяч машин соответствующего типа.

«Господа водители, пересаживаемся на общак», — прокомментировал новость пользователь Telegram Вениамин И.

Какие еще изменения ждут автовладельцев в ближайшее время

С 1 декабря эксплуатация автомобиля без зимней резины станет нарушением, за которое придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

Также в последний месяц 2025-го начнет действовать новая методика расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые ввозятся из-за рубежа. Льгота будет распространяться только на машины мощностью до 160 л. с., а вот авто с более производительным двигателем попадут под высокий коммерческий тариф.

Кроме того, некоторым водителям придется заменить удостоверения. Дело в том, что во время пандемии коронавируса государство несколько раз автоматически продлевало права, срок которых истекал с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023 года. Но теперь все удостоверения, срок которых истекал в указанный период, должны быть заменены до конца декабря. Штраф за нарушение составит от пяти до 15 тысяч рублей.

Егор Зверев
Е. Зверев
