Атака ВСУ на Новороссийск 29 ноября: что известно, разлив нефти, жертвы

Украинские безэкипажные катера повредили выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума, сообщили в пресс-службе компании. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Что известно об атаке ВСУ на Новороссийск 29 ноября, каковы последствия, произошел ли разлив нефти, есть ли жертвы?

Атака ВСУ на Новороссийск 29 ноября, что известно

ВСУ направили БЭКи в сторону терминала ранним утром 29 декабря, уточнили в консорциуме.

«В результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. <...> Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной», — говорится в сообщении.

Все погрузочные операции на терминале прекращены, а танкеры отвели за пределы акватории консорциума, жертв и пострадавших нет.

В КТК подчеркнули, что удар по причалу стал третьей атакой по гражданскому объекту, который не подвергнут санкциям и рестрикциям, что говорит о его международном статусе.

«Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на КТК — это атака и на интересы стран — участниц КТК», — добавили в пресс-службе.

Танкер с сырой нефтью у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке, недалеко от Новороссийска, Россия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Произошел ли разлив нефти после атаки ВСУ

В момент взрыва выносного причального устройства сработали системы аварийной защиты. Они немедленно обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Таким образом, по предварительным данным КТК, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Где еще были атаки ВСУ 29 ноября

29 ноября беспилотники ВСУ совершили налет на Волгоград. По словам губернатора региона, в результате пострадали несколько жилых домов и склад строительных материалов.

«Атакованы жилые дома на ул. Невской, Муромской, Металлургов — повреждены стекла квартир, пожарные службы на месте ликвидируют локальные возгорания. В жилом доме по адресу ул. Жолудева повреждено остекление на первом и втором этажах в результате падения на прилегающей территории обломков БПЛА», — сообщил Бочаров.

СМИ публикуют кадры жилой пятиэтажки после попадания БПЛА. Согласно представленной информации, там вспыхнул пожар, выгорели две квартиры, балконы разнесло взрывной волной.

Администрация Волгограда сообщила, что для жителей пострадавших домов открыты пункты временного размещения, проводится ликвидация последствий удара БПЛА.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бочаров сообщил о двух пострадавших в результате атаки на Волгоградскую область. Один человек пострадал на складе стройматериалов, другой — в жилом доме на ул. Невской. Помощь оказана на месте. Позднее пресс-служба региональной администрации заявила, что число пострадавших увеличилось до пяти — помощь потребовалась еще двум женщинам и одному мужчине, их госпитализировали.

Атаке украинских дронов также подвергся Таганрог, пишут СМИ и Telegram-каналы. В городе поврежден многоквартирный дом, разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Атака ВСУ на Волгоград 29 ноября: сколько было БПЛА, жертвы и разрушения

«Кинжалы» устроили тотальный блэкаут в Киеве: удары по Украине 29 ноября

Наступление ВС РФ на Харьков 29 ноября: штаб спецбата ВСУ сровняли с землей