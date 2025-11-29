В декабре придет «жара» до плюс 10? Прогноз погоды в Москве на неделю

В декабре придет «жара» до плюс 10? Прогноз погоды в Москве на неделю

Декабрь в Москве начнется с теплой и мягкой погоды. Сколько будет градусов в последние дни осени, будут ли снегопады и морозы, какая погода в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к выходным 29–30 ноября

Ночью 29 ноября в Москве наблюдался легкий мороз. На ВДНХ минимум составил плюс 0,2, на Балчуге плюс 0,6, а в Бутово — минус 0,5 градуса. Синоптики считают, что в ближайшие недели не будет даже таких незначительных похолоданий. Температура в Москве в начале декабря будет на 5 градусов выше многолетних значений, прогнозирует метеоролог Татьяна Позднякова.

«О снеге вопрос не стоит», — отметила Позднякова в разговоре с NEWS.ru.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует теплые выходные.

«Столица находится под влиянием северной периферии антициклона с центром над востоком Черноземья. Облаков будет много, но обойдется без осадков. Температура днем на 2-3 градуса выше климатической нормы. В Москве днем плюс 1–3 градуса, по области от минус 1 до плюс 4. Атмосферное давление выше нормы. В воскресенье ночью местами гололедица, от минус 1 до плюс 1 градуса, днем временами дожди, плюс 3–5», — прогнозирует синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как начнется декабрь, сколько будет градусов в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд уверен, что декабрь в Москве будет теплым. При этом высокое давление не пустит на европейскую территорию России осадки.

«Температура будет около и выше нормы. В Москве, очевидно, что декабрь превысит среднемноголетние значения по температуре», — сказал он.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что всю неделю температура будет около 0 градусов и выше. Самими теплыми днями станут воскресенье (плюс 4), понедельник (плюс 3) и пятница (до плюс 3 градусов).

По прогнозу Foreca, в начале декабря температура в Москве может достигать плюс 5 градусов. Тем не менее «декабрьской жары» в плюс 10, которой пугали некоторые Telegram-каналы, пока не ожидается. Морозов также можно не ждать, по крайней мере до второй половины месяца, уверены синоптики.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будут ли морозы

Леус прогнозирует в Петербурге дожди в выходные из-за теплого скандинавского циклона.

«Он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, на востоке области местами переходящими в мокрый снег. Температура воздуха плюс 2–4 градуса, в Ленинградской области до плюс 5. Атмосферное давление будет ниже нормы. В воскресенье без осадков, ночью до плюс 2, днем плюс 2–4 градуса», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На первой неделе декабря в Санкт-Петербурге, как и в Москве, ожидается теплая погода без осадков. Об этом рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Дождливые циклоны прекратили свой бег. Погодой будет заправлять антициклон, гребень которого будет простираться вплоть до западной границы России. Поэтому и Москва, и Санкт-Петербург под влиянием периферии этого антициклона. Южные, юго-восточные ветры. Сама периферия достаточно облачная. Прояснения будут, но они небольшие», — объявил Шувалов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов уверен, что потепление пришло в город на всю неделю.

«Как-то некрасиво в очередной раз встречать декабрь с положительной температурой и чистым асфальтом, хотя многим так очень нравится», — разводит руками синоптик.

По прогнозу Foreca, температура в Петербурге будет держаться выше нуля днем и ночью. Значимых осадков не ожидается.

Читайте также:

Рекордные морозы, ледяные дожди и ветер? Прогноз погоды в Москве в декабре

«Кинжалы» устроили тотальный блэкаут Киеве: удары по Украине 29 ноября

Зеленский следующий? Ермак подал в отставку после обысков, что известно