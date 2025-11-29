Вильфанд пообещал теплый декабрь в одной части России

Температура в первый зимний месяц на территории центра европейской части России будет около и выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в начале декабря сильных осадков и снегопадов ждать не стоит из-за высокого давления в регионе.

Декабрь в центре европейской России прогнозируется теплым, температура будет около и выше нормы. В Москве, очевидно, что декабрь превысит среднемноголетние значения [по температурным характеристикам], — сказал он.

Ранее Глава Гидрометцентра отметил, что крепкие морозы ожидаются и на севере Сибири — до -35–38 градусов. Он также добавил, что на северо-востоке Якутии в ближайшее время холода могут усилиться от -43 до -47 градусов, что на 7–13 градусов ниже устоявшейся нормы.

Ранее Вильфанд отмечал, что в европейской части России в выходные и на предстоящей неделе ожидается аномально теплая погода. По его словам, особенно это будет заметно в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, где столбики уличных термометров покажут до +20 градусов на черноморском побережье. Вильфанд подчеркнул, что такие показатели соответствуют началу июня в Москве.