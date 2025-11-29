Магнитные бури сегодня, 29 ноября: что будет завтра, перепады настроения

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 29 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как пережить бурю?

Будут ли магнитные бури 29 и 30 ноября

По прогнозу на сайте ИКИ РАН, сегодня, 29 ноября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Модель предположила, что Кр-индекс зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится несколько выше прогнозируемых значений на 12:12 мск.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 39%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 26%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: наблюдаются геомагнитные возмущения (Kp = 4)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли пять новых вспышек. Две из них относятся к классу C (слабые), три — классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,2.

«На Солнце зарегистрированы первые сильные вспышки нового всплеска активности. <...> Активность Солнца <...> вышла на уровень событий M, произведя сразу три вспышки данного класса — первых с 16 ноября. <...> Сам факт таких вспышек не является неожиданным; удивляться в данном случае можно лишь тому, что звезде потребовалось более 12 часов, чтобы выйти на этот уровень: ожидалось, что это произойдет еще вчера», — отметили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что в субботу, 29 ноября, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — сообщил источник.

В воскресенье, 30 ноября, по прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц, всплесков не ожидается.

Как пережить магнитную бурю

Во время геомагнитных колебаний людям с повышенной метеочувствительностью следует пить больше жидкости и принимать контрастный душ, заявил доцент Сеченовского университета Павел Бережанский.

«Необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — отметил врач.

Если организм реагирует на магнитные бури, необходимо добавить в рацион больше зеленого чая, витаминов, зеленых овощей и пить больше жидкости, отметила невролог Ксения Овсянникова. Специалист также посоветовала прибегнуть к неинтенсивным пешим прогулкам.

По словам невролога, состояние при магнитных бурях могут ухудшить переживания, стресс, вредные привычки и недосып. Поэтому в период активности Солнца этого следует избегать.

«Я понимаю, что не открываю Америку своими рекомендациями, но, поверьте мне, их далеко не все соблюдают. И дополнительно может помочь прием тех веществ, которые улучшают синтез энергии. <...> Но прежде стоит обсудить их прием с врачом», — добавила Овсянникова.

