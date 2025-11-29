Погода в Москве в субботу, 29 ноября: снежная буря на подходе?

Погода в Москве в субботу, 29 ноября: снежная буря на подходе?

Минувшая ночь в столичном регионе оказалась с морозцем, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. Теперь на подходе снежная буря? Что известно о погоде в Москве в субботу, 29 ноября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 29 ноября

По словам Поздняковой, в Волоколамске воздух ночью остыл до минус 1,3 градуса. В Москве температура воздуха перешла в сторону отрицательных значений лишь местами, на ВДНХ минимум составил 0,2 градуса, на Балчуге — 0,6 градуса, а в Бутово — минус 0,5 градуса.

«Субботний день не обещает многочисленных просветов в облаках, и температура будет держаться в столице на уровне плюс 1–3 градуса, но и это почти на 5 градусов выше многолетних значений», — сообщила она.

В беседе с NEWS.ru метеоролог также рассказала, что в начале декабря погода существенно не изменится.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В ночные часы за счет того, что будут прояснения и будет господствовать менее теплый воздух, чем тот, что наблюдался в конце ноября, преобладающей температурой ночью в Москве останется около 0 градусов, как и в выходные дни. А дневная температура будет положительной, слабо положительной — от 0 до плюс 3 градусов. То есть характер погоды больше будет соответствовать концу октября — началу ноября. Так что погода будет еще радовать», — отметила Позднякова.

Касательно сегодняшнего дня, по информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, Москва окажется под влиянием северной периферии антициклона. По его данным, 29 ноября будет облачно, но обойдется без осадков, а дневные температурные показатели на 2–3 градуса превысят климатические рамки.

Температура воздуха в городе составит плюс 1–3 градуса, по области — минус 1 — плюс 4 градуса. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье, 30 ноября, ночью местами гололедица, днем временами дожди, ночью — минус 1 — плюс 1 градус, днем — плюс 3–5 градусов.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 29 ноября

Леус сообщил, что метеорологические условия в Санкт-Петербурге сегодня сформирует периферия североатлантического циклона. Будет облачно, пройдут дожди, которые на востоке области местами перейдут в мокрый снег.

Температура воздуха составит плюс 2–4 градуса, в Ленинградской области — 0–5 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 30 ноября, в Петербурге без осадков, ночью — 0...+2 градуса, днем — плюс 2–4 градуса.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 ноября

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 ноября 2025 года

Кому повысят пенсии в 2026-м: что известно, выплаты перед Новым годом