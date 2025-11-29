Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 29 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 29 ноября

В Таганроге была отражена массированная атака ВСУ, сообщила в Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова. Она подчеркнула, что никто не пострадал.

«Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке. Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Локализовано восемь возгораний. Пострадавших нет», — отметила глава города.

Камбулова добавила, что по трем адресам обнаружены обломки БПЛА. Территорию оцепили, уточнила она.\

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Краснодара зафиксировали серию мощных взрывов. По данным канала, системы противовоздушной обороны проводят отражение атаки беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отметил, что очевидцы слышали около 10 хлопков в различных районах города. Канал подчеркнул, что воздушные цели летели на небольшой высоте.

Также в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области погибла женщина и пострадал пятилетний мальчик, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Драгунское при ударе по частному жилому дому.

«В селе Драгунское Белгородского округа от удара беспилотника по частному дому погибла женщина. <…> Ранен пятилетний ребенок», — сказано в публикации.

При это режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов был введен в Воронеже, объявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он призвал жителей укрыться в помещениях.

«Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — указал он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 28 ноября силами противовоздушной обороны были уничтожены два летевших в сторону Москвы беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он не уточнил, какого типа были ликвидированные дроны и где именно их сбили.

Кроме того, Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Саратова и Энгельса сообщил о серии взрывов над городами и об активной работе систем противовоздушной обороны. По предварительным данным канала, было сбито несколько воздушных целей противника.

На данный момент официальной информации по ситуации нет. Минобороны России не давало комментариев по этому поводу.

SHOT со слов очевидцев утверждает, что мощные взрывы начали звучать примерно после 01:00 мск и слышны до сих пор. Росавиация в 00:32 мск объявила о временном прекращении работы аэропорта Саратова (Гагарин).

Также в ночь на пятницу в Геленджике объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. В своем Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов посоветовал жителям найти укрытия.

«Опасность БПЛА. По возможности зайдите в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно если они выходят на сторону моря», — говорится в сообщении.

