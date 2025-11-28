День матери
28 ноября 2025 в 01:56

Опасность атаки БПЛА объявили в курортном городе России

Богодистов: режим опасности атаки БПЛА введен в Геленджике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Геленджике объявляется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов. Он посоветовал жителям найти укрытия.

Опасность БПЛА. По возможности, зайдите в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно, если они выходят на сторону моря,говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что жителей Кабардинки в Краснодарском крае, чьи дома получили повреждения после падения обломков БПЛА в ночь на 25 ноября, временно переселили в санаторий. Как сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов, на месте специалисты фиксируют последствия атаки.

До этого сообщалось, что во время отражения одной из самых продолжительных и массированных атак украинских БПЛА их обломки упали в центре Краснодара. Губернатор края Вениамин Кондратьев уточнил, что были повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах и офисное здание, по всему региону ранены шесть человек. Самая сложная обстановка складывается в Новороссийске и Геленджике, где пострадали четыре человека и получили повреждения семь многоэтажек и не менее семи частных домов.

