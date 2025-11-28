«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы Синоптик Шувалов: в Санкт-Петербург в первую неделю зимы придет теплая погода

В Санкт-Петербурге, так же как и в Москве, с 1 по 7 декабря ожидается теплая погода, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Однако, осадки в первую неделю зимы маловероятны, отметил синоптик.

Дождливые циклоны прекратили свой бег на европейскую территорию. Погодой на следующей неделе будет заправлять антициклон с центром сначала над центральными районами, а затем над Поволжьем и севером Казахстана. Но гребень этого циклона будет простираться вплоть до западной границы. Поэтому и Москва, и Санкт-Петербург под влиянием периферии этого антициклона. Южные, юго-восточные ветры. Сама периферия достаточно облачная. А прояснения будут, но они небольшие, — пояснил Шувалов.

По его словам, в Санкт-Петербурге температура воздуха будет около нуля градусов Цельсия. Ночью ожидается ноль — минус пять градусов, днем — от нуля до +3, и от +1 до +3 градусов.

Шансов на то, что дождь может время от времени приниматься в Санкт-Петербурге, немножко больше. В Москве, скорее всего, вообще вся неделя обойдется без осадков. А вот в Санкт-Петербурге отдельные и очень небольшие дожди все-таки возможны. И нужно сказать, что всю неделю будет высокое давление, — указал эксперт.

Ранее врач-невролог Татьяна Лобанова рассказала, что погода за окном напрямую влияет на количество эндорфинов. По ее словам, пережить мрачный бесснежный ноябрь помогут прогулки, хобби и физическая активность.