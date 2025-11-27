Врач дала советы, как пережить мрачный бесснежный ноябрь Врач Лобанова: прогулки и хобби помогут не унывать в мрачную погоду

Прогулки, хобби и физическая активность помогут пережить мрачный бесснежный ноябрь, рассказала ЕАН врач-невролог городской клинической больницы № 14 Татьяна Лобанова. Она отметила, что погода за окном напрямую влияет на количество эндорфинов.

Если вы чувствуете, что на вас влияет текущая бессолнечная и бесснежная погода, то в первую очередь нужно сохранять активность, не отказываться от текущих дел и интересов, очень помогают справиться с проблемой прогулки, — рассказала Лобанова.

Врач предупредила, что не стоит ставить перед собой серьезные и глобальные задачи. Она призвала замедлиться и позаботиться о себе.

Ранее тренер Марина Груздова рассказала, что, помимо регулярных физических нагрузок, справиться с сезонной хандрой помогут медитации. Она посоветовала использовать простые варианты, которые можно выполнять перед сном.