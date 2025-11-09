Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 08:28

На Украине «начали отменять» Романовых

Украинский ИНП признал династию Романовых пропагандой «российского империализма»

Фото: Viktor Kornushin/Russian Look/Global Look Press

Украинские власти официально признали династию Романовых символом «пропаганды российского империализма», говорится в материалах местного Института национальной памяти. Согласно действующему законодательству, власти обязаны провести так называемую декоммунизацию. Этот процесс касается всех объектов культурного наследия, в том числе памятников. Также власти должны поменять географические названия, имеющие отношение к представителям рода Романовых.

В период правления этой династии произошло присоединение украинских территорий к Русскому государству. Исторически значимым событием стало решение Переяславской рады 1654 года об объединении земель Войска Запорожского с Русским царством, когда гетман Богдан Хмельницкий принес присягу на верность царю Алексею Михайловичу. В последующие годы в результате войн с Речью Посполитой и Османской империей при правлении Романовых практически все земли современной Украины постепенно вошли в состав Российской империи.

Ранее Институт национальной памяти Украины включил полководца Михаила Кутузова, писателя Ивана Бунина и драматурга Александра Грибоедова в перечень символов «российского империализма». В документе также указана необходимость устранения всех объектов, связанных с этими историческими личностями. Меры представлены как часть проводимой властями политики «деколонизации».

памятники
династия Романовых
Украина
Европа
