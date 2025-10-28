Фотоальбом последней российской императрицы продан на аукционе

Личный фотоальбом последней российской императрицы Александры Федоровны был продан на торгах в Санкт-Петербурге за 13 млн рублей, сообщили в аукционном доме «Литфонд». Уникальный предмет содержит 26 фотографий.

Данный лот представляет собой цельнотканевый переплет сиреневого цвета с металлической накладкой в виде государственного герба. Ювелирная инкрустация накладки выполнена с использованием камней, количество которых в точности соответствует числу детей в императорской семье.

На фотографиях запечатлены члены царской семьи. Все снимки были выполнены непосредственно самой императрицей, что добавляет коллекции исторической и культурной ценности. Этот экземпляр считается единственным фотоальбомом правящей династии, который не был передан в Российский государственный архив.

Согласно описанию лота, императрица приобрела его на благотворительном базаре в 1913 году. После революции альбом сопровождал Александру Федоровну в тобольскую ссылку, где впоследствии был передан зубному врачу Сергею Кострицкому. На территорию современной России реликвия возвратилась лишь в 2003 году, до этого находясь за границей.

