28 октября 2025 в 12:16

Фотоальбом последней российской императрицы продан на аукционе

Личный фотоальбом императрицы Александры Федоровны продали за 13 млн рублей

Фото: litfund.ru

Личный фотоальбом последней российской императрицы Александры Федоровны был продан на торгах в Санкт-Петербурге за 13 млн рублей, сообщили в аукционном доме «Литфонд». Уникальный предмет содержит 26 фотографий.

Данный лот представляет собой цельнотканевый переплет сиреневого цвета с металлической накладкой в виде государственного герба. Ювелирная инкрустация накладки выполнена с использованием камней, количество которых в точности соответствует числу детей в императорской семье.

На фотографиях запечатлены члены царской семьи. Все снимки были выполнены непосредственно самой императрицей, что добавляет коллекции исторической и культурной ценности. Этот экземпляр считается единственным фотоальбомом правящей династии, который не был передан в Российский государственный архив.

Согласно описанию лота, императрица приобрела его на благотворительном базаре в 1913 году. После революции альбом сопровождал Александру Федоровну в тобольскую ссылку, где впоследствии был передан зубному врачу Сергею Кострицкому. На территорию современной России реликвия возвратилась лишь в 2003 году, до этого находясь за границей.

Ранее сообщалось, что аукционный дом Sotheby’s анонсировал торги, на которых впервые будет представлена уникальная бриллиантовая брошь, принадлежавшая императору Франции Наполеону I Бонапарту. Украшение было найдено после битвы при Ватерлоо, и его стоимость составит от $150 до $250 тыс. (от 12,1 до 20,3 млн рублей).

