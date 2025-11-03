В Вологде появился памятник Ивану Грозному

Работы по установке памятника царю Ивану Грозному начались в Вологде, сообщает «Коммерсант». По информации издания, официальное открытие монумента запланировано на 4 ноября. Инициатором установки выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который назвал Грозного символом русского мира и умножителем русских земель.

Установка памятника Иоанну Васильевичу более чем логична в Вологде, потому что фигура Ивана Грозного неотъемлемо связана с Вологдой и историей нашей области, — подчеркнул глава региона.

Власти региона провели конкурс эскизов, в котором победила работа коллектива под руководством скульптора Михаила Красильникова. Памятник высотой девять метров расположился рядом с трехэтажным корпусом Вологодского кремля.

Ранее в городе Волновахе состоялось открытие памятника Герою России Владимиру Жоге. Композиция представляет героя, закрывающего собой группу мирных жителей — женщин, пожилых людей и детей, чьи изображения выполнены в виде барельефа на каменной стене позади скульптуры.

До этого стало известно, что власти Волгограда не планируют убирать скульптуру в виде сапога руководителя Советского Союза Иосифа Сталина, установленную активистом в центре города. Бетонная стопа останется рядом с известным домом с лебедями, где горожане бросают монетки «на удачу».