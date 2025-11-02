В Волновахе увековечили Героя России и ДНР В Волновахе был открыт памятник Герою России Владимиру Жоге

В городе Волновахе состоялось открытие памятника Герою России Владимиру Жоге, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Мемориал посвящен командиру батальона «Спарта», известному под позывным «Воха», который погиб в 2022 году во время эвакуации гражданского населения.

Памятник изображает фигуру Жоги в полный рост и в военной экипировке. Композиция представляет героя, закрывающего собой группу мирных жителей — женщин, пожилых людей и детей, чьи изображения выполнены в виде барельефа на каменной стене позади скульптуры. На стене размещена надпись «Помним. Гордимся. Чтим», две медали Героя России и Героя ДНР, а также описание совершенного подвига.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что партия «Единая Россия» собирается расширить проект по установке памятных знаков в честь погибших участников специальной военной операции. Он также подчеркнул необходимость установки таких знаков во всех местах, где проходили боевые действия.