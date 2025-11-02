Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 11:01

В Волновахе увековечили Героя России и ДНР

В Волновахе был открыт памятник Герою России Владимиру Жоге

Памятник Герою России Владимиру Жоге Памятник Герою России Владимиру Жоге Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

В городе Волновахе состоялось открытие памятника Герою России Владимиру Жоге, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Мемориал посвящен командиру батальона «Спарта», известному под позывным «Воха», который погиб в 2022 году во время эвакуации гражданского населения.

Памятник изображает фигуру Жоги в полный рост и в военной экипировке. Композиция представляет героя, закрывающего собой группу мирных жителей — женщин, пожилых людей и детей, чьи изображения выполнены в виде барельефа на каменной стене позади скульптуры. На стене размещена надпись «Помним. Гордимся. Чтим», две медали Героя России и Героя ДНР, а также описание совершенного подвига.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что партия «Единая Россия» собирается расширить проект по установке памятных знаков в честь погибших участников специальной военной операции. Он также подчеркнул необходимость установки таких знаков во всех местах, где проходили боевые действия.

ДНР
Волноваха
памятники
монументы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае раскрыли последствия атаки дронов ВСУ
Россиянка попала в реанимацию из-за неудачного удаления зуба
«Началась охота»: в России оценили опасность для жизни Мадуро
«Очень тревожно»: на Украине подсчитали госдолг и огорчились
Власти России озвучили сумму, выделенную на жилье для инвалидов
Названа реальная цель заявлений США о военной операции в Нигерии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 ноября: где сбои в России
На Солнце снова появились вспышки после двухнедельного затишья
Посольство поставило точку в споре о «царском наследстве» в Турции
Рособрнадзор оценит идею отмены языкового теста для детей мигрантов
Раскрыто, почему быть украинцем стало опасно в Польше
Омск готовится к платным парковкам: какими будут тарифы и как оплатить?
«Трагический пример»: Дмитриев объяснил причину кровавой резни в Англии
Волчанск, Дроновка, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 ноября
Канадский хоккеист покинул лед на носилках после стычки с Матвеем Мичковым
Человек погиб при пожаре в российском городе
Госдума обсуждает денежный бонус за трудоголизм
Стало известно о новой попытке десанта ГУР высадиться у Красноармейска
На северо-востоке России зафиксировали 20-градусные морозы
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит настоящая зима
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.