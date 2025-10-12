Зарубин сообщил о планах Путина на следующую неделю Зарубин: Путин примет участие в форуме РЭН на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Также главе государства предстоит принять участие в совещании с членами Совбеза РФ.

В президентском плане на неделю немало и других событий. <…> Форум «Российская энергетическая неделя». Также в президентском графике — международные контакты и совещание с членами Совета безопасности, — подчеркнул Зарубин.

Ранее президент объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок стремлением не препятствовать процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке при участии главы США Дональда Трампа. Российский лидер отметил, что инициатива по корректировке дат принадлежала ему.

До этого Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Российский лидер, чьи слова приводит пресс-служба главы республики, пообещал продолжать активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.