15 октября 2025 в 18:08

Лихачев назвал главный вклад России в атомную энергетику

Лихачев назвал вкладом России в атомную энергетику ориентированность на клиентов

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия привнесла в мировую атомную экономику ориентированность на конкретные потребности клиентов, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на форуме «Российская энергетическая неделя». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, только госкорпорация РФ обладает обширным набором решений.

Заточка под потребителей, ориентирование на клиента — это то, чего, может быть, атомной энергетике не хватало в предыдущие годы. И это то, что мы, Россия, привнесли сюда как элемент развития такого атомного мировоззрения, — пояснил Лихачев.

Гендиректор госкорпорации также отметил, что отрасль на сегодняшний день ориентируется на вариативность мощности — «от единиц мегаватт до гигаватт». Он также заявил, что Росатом ведет переговоры о строительстве атомных станций малых мощностей с партнерами в различных частях мира.

Ранее глава Росатома рассказал, что строительство атомных электростанций приносит ощутимые социальные и экономические изменения регионам присутствия. По его словам, проекты в Турции и Египте демонстрируют, как атомная энергетика способна менять жизнь людей и развивать инфраструктуру.

