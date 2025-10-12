Российских туристов лишили премиального отдыха в Египте из-за конференции

Более 30 российских туристов выселили из премиального отеля Rixos Premium Alamein в Египте из-за проведения международной конференции по гуманитарным вопросам в секторе Газа, сообщает Telegram-канал SHOT. Россияне были переселены в менее комфортабельный отель Ghazala на двое суток.

По информации источника, туристы приобрели тур в Египет стоимостью 350 тыс. рублей на двоих, но уже на месте узнали о необходимости сменить отель. Администрация пятизвездочного отеля выплатила россиянам компенсацию в размере $200 (около 16,2 тыс. рублей) за доставленные неудобства. В качестве дополнительного бонуса для переселенных организовали дискотеку с русской музыкой.

Ранее сообщалось, что зимой россияне смогут приобрести горящие путевки в Египет с питанием «все включено» всего за 30 тыс. рублей на человека за недельный тур. По словам турэксперта, за аналогичную сумму в Объединенные Арабские Эмираты будут предлагаться туры только с завтраками, а стоимость поездки в Таиланд составит не менее 40 тысяч рублей.