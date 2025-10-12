Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 13:16

Российских туристов лишили премиального отдыха в Египте из-за конференции

SHOT: россиян выселили из отеля в Египте из-за конференции по вопросам Газы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 30 российских туристов выселили из премиального отеля Rixos Premium Alamein в Египте из-за проведения международной конференции по гуманитарным вопросам в секторе Газа, сообщает Telegram-канал SHOT. Россияне были переселены в менее комфортабельный отель Ghazala на двое суток.

По информации источника, туристы приобрели тур в Египет стоимостью 350 тыс. рублей на двоих, но уже на месте узнали о необходимости сменить отель. Администрация пятизвездочного отеля выплатила россиянам компенсацию в размере $200 (около 16,2 тыс. рублей) за доставленные неудобства. В качестве дополнительного бонуса для переселенных организовали дискотеку с русской музыкой.

Ранее сообщалось, что зимой россияне смогут приобрести горящие путевки в Египет с питанием «все включено» всего за 30 тыс. рублей на человека за недельный тур. По словам турэксперта, за аналогичную сумму в Объединенные Арабские Эмираты будут предлагаться туры только с завтраками, а стоимость поездки в Таиланд составит не менее 40 тысяч рублей.

россияне
отели
Египет
конференции
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи борются за жизнь попавшего под удар ВСУ россиянина
Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине
Лукашенко раскрыл, когда Украина может исчезнуть как государство
Спасатель назвал главную ошибку пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
Лукашенко назвал условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ
Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk
В Британии бьют тревогу из-за волны преступности в Лондоне
Врач назвала необычный признак скрытой депрессии
В России растет спрос на необычную бьюти-процедуру
Россиян заставят ходить на работу с жаром в 39 градусов
Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО
Биометрическая система будет контролировать въезд украинцев в Европу
Мэр предупредил жителей Днепра о непростой зиме без отопления
В Китае раскрыли, как Путин привел в трепет противников России
В российском регионе перевернулась маршрутка с пассажирами
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА в двух регионах России
Ушаков указал на важную деталь в урегулировании на Украине
Россиянам рассказали о ночной привычке, провоцирующей головные боли
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.