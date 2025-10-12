Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 19:01

Финляндии придется взять огромный кредит из-за долгов

Yle: Финляндия займет около €44 млрд из-за долгов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Финляндия займет почти €44 млрд, чтобы погасить долги, сообщает издание Yle. По информации журналистов, страна столкнулась со стремительным ростом госдолга в 2025 году.

Рост в большей степени обусловлен менее обсуждаемыми «другими факторами». Неучтенные расходы приводят к миллиардной дополнительной долговой нагрузке. Если Финляндия возьмет кредит, то почти €30 млрд от этой суммы пойдет на погашение старых долгов, отметили в издании.

По прогнозам Минфина государства, отношение долга к ВВП вырастет до 86,9%. Этот показатель на 4,8 процентных пункта выше, чем прошлогодний. Почти половина — 2,2 процентных пункта, или около €6 млрд — приходится на «другие факторы» и сопоставима с годовым бюджетом страны на оборону, добавили журналисты.

Ранее дефицит медицинского бюджета Финляндии достиг €1,25 млрд из-за помощи Украине. С начала СВО страна направила Киеву военную и гуманитарную помощь на общую сумму €3,7 млрд, включая 400 грузовиков с вооружением и 111 единиц техники. В то же время финские регионы вынуждены закрывать больницы из-за нехватки средств.

Финляндия
долги
бюджеты
расходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mercedes скандального экс-чиновника не поделил дорогу с КамАЗом и Infiniti
Россиянам пообещали стабилизацию цен на бензин
На Камчатке медведица вернулась за оставленными людям медвежатами
Раскрыты симптомы диабета нового пятого типа
Трамп высказался о новом торговом конфликте с Китаем
Ракетный налет на Белгород, чудо-оружие РФ, морозы до -40: что будет дальше
Пострадавших при ударе ВСУ по автобусу стало больше
Гладков объяснил отказ от бронежилета
Священник развенчал главный миф о еде с поминок
ВСУ в панике затопили трубы в Покровске: обстановка 12 октября, окружение
Село с выделенным на ремонт дорог миллиардом рублей превратилось в Венецию
«Коллекционер голых девушек». Новый скандал с пикап-коучем в России, детали
Стало известно о наступлении ВС России в районе Северска
Для россиян изменятся правила въезда в одну страну
Центральный Дом работников искусств скорбит о смерти Погореловой
Эрдоган заявил, что продолжает контакты с Россией и Украиной
Участки на 2 млрд и золотые гвозди. Кто такой Сергей Лесь, за что задержали
ЦБ отменил голосование за символы для новой банкноты
Россиянам станет сложнее получить краткосрочную визу в Чехию
Россияне мечтают о переезде в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.