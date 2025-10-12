Финляндии придется взять огромный кредит из-за долгов

Финляндия займет почти €44 млрд, чтобы погасить долги, сообщает издание Yle. По информации журналистов, страна столкнулась со стремительным ростом госдолга в 2025 году.

Рост в большей степени обусловлен менее обсуждаемыми «другими факторами». Неучтенные расходы приводят к миллиардной дополнительной долговой нагрузке. Если Финляндия возьмет кредит, то почти €30 млрд от этой суммы пойдет на погашение старых долгов, отметили в издании.

По прогнозам Минфина государства, отношение долга к ВВП вырастет до 86,9%. Этот показатель на 4,8 процентных пункта выше, чем прошлогодний. Почти половина — 2,2 процентных пункта, или около €6 млрд — приходится на «другие факторы» и сопоставима с годовым бюджетом страны на оборону, добавили журналисты.

Ранее дефицит медицинского бюджета Финляндии достиг €1,25 млрд из-за помощи Украине. С начала СВО страна направила Киеву военную и гуманитарную помощь на общую сумму €3,7 млрд, включая 400 грузовиков с вооружением и 111 единиц техники. В то же время финские регионы вынуждены закрывать больницы из-за нехватки средств.