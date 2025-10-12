Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 21:05

В Белгородской области два мальчика пострадали в результате детонации дрона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два 10-летних мальчика пострадали в результате детонации дрона в городе Шебекино Белогородской области, сообщает региональный оперштаб. По предварительным данным, инцидент произошел возле одного из многоквартирных домов.

В городе Шебекино после детонации дрона возле МКД пострадали двое 10-летних мальчиков. Один из них получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча, — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что родители ребенка доставили его в центральную больницу города. У второго мальчика, предварительно, диагностирована баротравма — его привезли бойцы самообороны. Для дальнейшей диагностики и лечения пострадавших доставят в детскую областную клиническую больницу.

Ранее глава Белогородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский Ракитянского района мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ. По его словам, в момент трагедии мужчина ехал в грузовом автомобиле.

До этого из-за атак украинских дронов в регионе пострадали три человека. Как сообщил Гладков, удары пришлись на Белгородский район и Шебекинский округ.

