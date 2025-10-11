«Страшное время»: в Финляндии резко раскритиковали воинственный курс ЕС Финский политик Мема: европейцы не хотят воевать с Россией

Европейские политические лидеры активно продвигают идею военного конфликта с Россией, тогда как население континента выступает за мирные переговоры по Украине, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X. По его мнению, власти целенаправленно блокируют мирный процесс, спекулируя на теме так называемой «российской угрозы».

Мы, европейцы, не хотим войны с Россией, мы хотим мирных переговоров для Украины. Дело в том, что лидеры европейских стран постоянно препятствуют этому. <…> Мы живем в страшное время, — высказался политик.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, в прошлом занимавший должность советника руководства Пентагона, заявил о демонстрации европейскими странами подготовки к потенциальному конфликту с Россией. Бывший военный советник выразил скептическую оценку относительно вероятности успеха данных усилий, отметив необходимость значительных временных затрат на подобные мероприятия.

Кроме того, заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов выразил мнение о стремлении Украины спровоцировать боевые действия между Россией и Европой для развязывания масштабного конфликта. По его словам, конечной целью Киева является организация прямого военного столкновения Москвы с Североатлантическим альянсом.