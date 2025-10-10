Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 октября 2025 в 09:31

«Подготовка к войне»: в США увидели необычную активность Европы

Полковник Макгрегор: у Европы не получится подготовиться к войне с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейские страны демонстрируют подготовку к потенциальному конфликту с Россией, однако их усилия вряд ли увенчаются успехом, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, занимавший должность советника руководителя Пентагона, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он высказал скептическое мнение относительно военных приготовлений Европы и добавил, что на такие мероприятия нужно много времени.

В Европе идет поверхностная подготовка к войне с Россией. Главным образом это связано с выделением средств, особенно в Германии, где якобы на оживление оборонной промышленности направляются сотни миллионов евро. Но чтобы создать современную армию, в среднем требуется около десяти лет, а армия Германии в значительной степени разрушена, — отметил полковник.

Ранее Дуглас Макгрегор выразил уверенность в возможности избежать прямого военного столкновения между Соединенными Штатами и Россией. Он предположил, что вопрос о передаче крылатых ракет Tomahawk Украине постепенно утратит актуальность и инициатива будет фактически заблокирована. По его мнению, президент США Дональд Трамп осознает потенциальные риски таких поставок. Как полагает экс-советник, эти ракетные комплексы не окажут существенного влияния на ход боевых действий, но могут спровоцировать опасное обострение конфликта.

В другом интервью Макгрегор заявил о недостаточной готовности США к возможной войне с Россией. Он дал высокую оценку руководству российских Вооруженных сил, охарактеризовав его как превосходное. По словам полковника, администрация Трампа отдает себе отчет в опасности сложившейся ситуации в двусторонних отношениях.

