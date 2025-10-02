Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экс-советник Пентагона признал слабость армии США перед ВС России

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 «Ярс» Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 «Ярс» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США окажутся не готовы, если случится война с Россией. В эфире YouTube-канала Deep Dive он назвал превосходным руководство российских Вооруженных сил.

Мы видим, как их вооруженные силы продолжают расти. Обучение проходит тщательно. Дисциплина очень хороша. Я бы сказал, что нынешнее руководство превосходно. <…> Мы не готовы к войне с ними, — признал Макгрегор.

Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа понимает, как опасна сложившаяся ситуация в отношениях с Россией. По мнению полковника, Вашингтон будет стараться избегать эскалации и не допустит полноценного вооруженного конфликта с применением стратегического оружия.

Ранее американские СМИ писали, что администрация США примет решение о предоставлении Украине разведданных для нанесения ударов по территории России. По данным журналистов, соответствующее разрешение для разведывательных агентств и Пентагона уже подписано президентом Дональдом Трампом.

