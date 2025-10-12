Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 20:51

В приграничном регионе при атаках ВСУ ранения получили три мирных жителя

Трое мирных жителей пострадали при атаке украинских БПЛА в Шебекино и Грайвороне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали при атаке дронов ВСУ в Шебекино и Грайвороне, сообщает оперштаб Белгородской области. Все пострадавшие были госпитализированы. По предварительной информации, обоим мальчикам по 10 лет.

Один из них получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча. Родители доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. Второго мальчика, у которого, предварительно, диагностирована баротравма, привезли бойцы самообороны, — говорится в сообщении.

В Грайвороне FPV-дрон атаковал территорию рядом с многоквартирным домом. Мужчина получил осколочные ранения шеи, груди и ног, после чего сам обратился в больницу. Медики оказали ему первую помощь, затем пострадавшего доставят в белгородскую городскую больницу № 2. В квартире выбило стекла.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не носит бронежилет, потому что не хочет использовать защиту, недоступную большинству местных жителей. По словам главы региона, он надевал средство защиты лишь несколько раз. Он также отметил, что бронежилет негативно влияет на здоровье, перегружая позвоночник и суставы, при этом не обеспечивая полной защиты.

Белгородская область
ВСУ
дроны
ранения
