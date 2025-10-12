В приграничном регионе при атаках ВСУ ранения получили три мирных жителя Трое мирных жителей пострадали при атаке украинских БПЛА в Шебекино и Грайвороне

Трое мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали при атаке дронов ВСУ в Шебекино и Грайвороне, сообщает оперштаб Белгородской области. Все пострадавшие были госпитализированы. По предварительной информации, обоим мальчикам по 10 лет.

Один из них получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча. Родители доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. Второго мальчика, у которого, предварительно, диагностирована баротравма, привезли бойцы самообороны, — говорится в сообщении.

В Грайвороне FPV-дрон атаковал территорию рядом с многоквартирным домом. Мужчина получил осколочные ранения шеи, груди и ног, после чего сам обратился в больницу. Медики оказали ему первую помощь, затем пострадавшего доставят в белгородскую городскую больницу № 2. В квартире выбило стекла.

