ВСУ атаковали гражданский автомобиль в российской деревне Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Курской области

Автомобиль с четырьмя пассажирами был атакован беспилотниками ВСУ на трассе между деревнями Ломакино и Акимовка в Рыльском районе Курской области, передает губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. В результате инцидента 40-летняя женщина погибла на месте, трое других пассажиров не пострадали.

Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В машине ехали 4 человека, — написал Хинштейн.

Ранее губернатор Курской области рассказал, что украинские военнослужащие нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. Он уточнил, что 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы.

До этого в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, удары пришлись на Белгородский район и Шебекинский округ. Одного мужчину с баротравмой пришлось госпитализировать, еще двое пострадали при атаке на их автомобиль и обратились за медицинской помощью.