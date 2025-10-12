Аэропорт российского курорта закрыли для полетов

Аэропорт Геленджика временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что аналогичные меры были предприняты в аэропортах Саратова и Волгограда. Причины были названы те же — обеспечение безопасности полетов. Пока об отмене вынужденных ограничений не информировали.

До этого стало известно, что более 110 единиц багажа не загрузили на рейс BJ804 из Монастира во Внуково. Инцидент произошел при подготовке воздушного судна к вылету из тунисского города. Сбой произошел на этапе погрузочных работ. Авиакомпания заверила пассажиров, что постарается вернуть их чемоданы как можно быстрей.

Кроме того, аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Согласно извещению Росавиации, воздушная гавань работала с 09:00 до 19:00 мск с предельной интенсивностью пять рейсов в час.