Синоптики предупредили челябинцев о мокром снеге

В Челябинской области 13 октября ожидается мокрый снег на волне прихода холодной воздушной массы, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр. По информации синоптиков, температура будет держаться на 3–6 градусов меньше средних климатических значений.

Погода меняется не в лучшую сторону. Над Сибирью усиливается обширный антициклон, и на север региона распространяется холодная воздушная масса, на западе усиливается циклон, который принесет в регион облачную погоду с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и местами с дождем, — уточнили метеорологи.

Мощные атмосферные вихри приведут к усилению ветра, сообщили синоптики. К понедельнику, 13 октября, температура сохранится на уровне 3–5 градусов тепла, заморозки продолжатся, отметили в Гидрометцентре.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в Санкт-Петербурге в течение всей следующей рабочей недели, с 13 по 17 октября, будет теплее, чем в Москве. По его словам, в выходные возможны небольшие заморозки ночью.