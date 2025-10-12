Дмитриев не нашел разницы между поддержкой Трампа и Харрис Зеленским Дмитриев: Зеленский общается с Трампом с той же энергией, что поддерживал Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский с большим энтузиазмом общается с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, с аналогичной энергией политик совсем недавно поддерживал оппонента Трампа на выборах 2024 года — Камалу Харрис.

Зеленский звонил Трампу дважды за два дня — затратив почти столько же энергии, сколько когда-то затратил, агитируя в пользу красноречивой Камалы Харрис и называя вице-президента США Джей Ди Вэнса «слишком радикальным» перед выборами в США, — уточнил Дмитриев.

Ранее Трамп заявил, что импичмент 2019 года против него был большей мистификацией, чем уотергейтский скандал 1972 года, который закончился отставкой тогдашнего главы Белого дома Ричарда Никсона. Отмечается, что события 2019 года также известны как украинский импичмент из-за обвинений в давлении американского лидера на Зеленского.

До этого Зеленский и Трамп провели второй телефонный разговор за два дня. По словам президента Украины, беседа, в ходе которой были затронуты военные нужды страны и вопросы энергетической сферы, получилась «очень продуктивной».