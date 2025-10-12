Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 22:01

Дмитриев не нашел разницы между поддержкой Трампа и Харрис Зеленским

Дмитриев: Зеленский общается с Трампом с той же энергией, что поддерживал Харрис

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский с большим энтузиазмом общается с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, с аналогичной энергией политик совсем недавно поддерживал оппонента Трампа на выборах 2024 года — Камалу Харрис.

Зеленский звонил Трампу дважды за два дня — затратив почти столько же энергии, сколько когда-то затратил, агитируя в пользу красноречивой Камалы Харрис и называя вице-президента США Джей Ди Вэнса «слишком радикальным» перед выборами в США, — уточнил Дмитриев.

Ранее Трамп заявил, что импичмент 2019 года против него был большей мистификацией, чем уотергейтский скандал 1972 года, который закончился отставкой тогдашнего главы Белого дома Ричарда Никсона. Отмечается, что события 2019 года также известны как украинский импичмент из-за обвинений в давлении американского лидера на Зеленского.

До этого Зеленский и Трамп провели второй телефонный разговор за два дня. По словам президента Украины, беседа, в ходе которой были затронуты военные нужды страны и вопросы энергетической сферы, получилась «очень продуктивной».

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Дмитриев
Камала Харрис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Давно понимала»: Симоньян заявила, что предчувствовала смерть Кеосаяна
Самолет потерпел крушение и упал на автомобили
Лукашенко рассказал, какой подарок вручит Путину на день рождения
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в российской деревне
Российскому мотоциклисту оторвало ногу при ДТП в Турции
Московский суперфинал турнира открыл новых звезд шахмат в России
Дмитриев не нашел разницы между поддержкой Трампа и Харрис Зеленским
Синоптики предупредили челябинцев о мокром снеге
В МЧС рассказали, что ждет москвичей в начале недели
Бетономешалка перевернулась на мосту в Петербурге
Китай начал строительство «мегаплотины» в Тибете
Суд отклонил апелляцию по делу о теракте в Челябинской области
Простые и ароматные грибные котлеты: готовим белорусские зуцы
В Татарстане полицейские прострелили ногу угрожавшей ножом женщине
Жертва черных трансплантологов рассказала о своем опыте
Православным россиянам напомнили о важном празднике 14 октября
В центре Тбилиси вновь начался массовый протест
В Белгородской области два мальчика пострадали в результате детонации дрона
Нетаньяху заявил о победах Израиля и предупредил о новой угрозе
Поезд Киев — Будапешт остановился из-за сообщения о взрывчатке
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.